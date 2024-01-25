***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2024 13:30
***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Özgül Genel Müdür Yardımcısı 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.tr
Hakan Çellik Fabrika Müdürü 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.tr
Derya Dağlı Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi 272 223 54 55 - 60 yatirimciiliskileri@atakey.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242710
BIST
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15:108.116
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,03
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:1030,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0456
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:1033,0764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2006
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1138
En Düşük
32,8433
15:101.963,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.963,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:10
|BINHO
|470,25
|808.788.873
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|443.141.828
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.560.938
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|SAMAT
|56,30
|186.431.098
|% -4,58
|
|AVTUR
|9,49
|12.279.527
|% -4,33
|
|VKFYO
|30,36
|36.834.495
|% -4,23
|
|THYAO
|251,75
|5.176.810.223
|% 0,30
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|AKBNK
|39,92
|3.378.308.999
|% -1,19
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|EREGL
|42,52
|2.514.475.101
|% 0,33
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|AKFGY
|2,01
|228.204.023
|% 3,08
|
|QUAGR
|4,31
|439.871.885
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,72
|2.131.250.617
|% -0,64
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2749
|30,2805
|% 0,15
|
|Euro
|33,0473
|33,0764
|% 0,61
|
|Sterlin
|38,4389
|38,6317
|% 0,28
|
|Frank
|34,8764
|35,0865
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0503
|8,0907
|% 0,16
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|901,74
|903,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|972,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,30
|2.017,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25TARKM
Yüzde 5.75 oranında artışla 671.50 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 675 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 8, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 58, 719.00 milyon TL de
-
15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem
-
15:22CIMSA
Yüzde 4.59 oranında artışla 31.92 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 883, 239 adet işlem
-
15:21ARDYZ
Yüzde 7.48 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 395, 447 adet işlem