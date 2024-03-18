***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi18/03/2024Karar Sayısı2024/10Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01/01/2023 - 31/12/2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablo ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, ilgili tebliğ ve muhasebe standartları ile uyumlu olarak hazırlandığına dair sorumluluk beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260052BIST