***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2022 17:05
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince 2022 yılı hesap dönemindeki Şirket finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş" seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030903
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,3016
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4735
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
18:05926,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 15,10
|Açılış
|: 926,10
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|MANAS
|23,70
|33.124.822
|% 9,93
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|SELVA
|9,64
|90.621.087
|% -7,22
|
|ATATP
|63,00
|31.885.049
|% -6,94
|
|ULUUN
|14,05
|726.351.527
|% 1,81
|
|PGSUS
|130,00
|248.235.187
|% 2,60
|
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|ARDYZ
|5,57
|195.693.628
|% 5,09
|
|SMRTG
|24,94
|185.502.288
|% 0,73
|
|MOBTL
|1,73
|93.295.949
|% -1,14
|
|ULUUN
|14,05
|726.351.527
|% 1,81
|
|ODAS
|2,35
|116.034.579
|% -0,42
|
|ARDYZ
|5,57
|195.693.628
|% 5,09
|
|HLGYO
|2,14
|62.788.796
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8145
|15,8427
|% 1,94
|
|Euro
|16,6813
|16,7137
|% 2,92
|
|Sterlin
|19,6641
|19,7627
|% 3,04
|
|Frank
|15,8684
|15,9640
|% 2,76
|
|Riyal
|4,2029
|4,2239
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-2,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|14,99
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,23
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,73
|