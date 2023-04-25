***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023 - 16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.04.2023Tescil Tarihi24.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.04.2023 / 10817AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki Şirket finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş" nin seçilmesine ilişkin 18.04.2023 tarihli olağan genel kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.04.2023 tarihli 10817 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140743BIST