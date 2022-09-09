***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.09.2022 20:01
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022, 30.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 56.250.000.-TL artırılarak 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.09.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062229
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,97
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2094
18:0518,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0998
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
18:051.005,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.005,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2257
|18,2358
|% 0,07
|
|Euro
|18,3116
|18,3292
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,0674
|21,1731
|% 0,77
|
|Frank
|18,8922
|19,0060
|% 0,97
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,71
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.751
|6.843
|14,00
|
|Yarım
|3.290
|3.345
|7,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.671
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,84
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,14
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|3,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152