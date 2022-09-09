***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.06.2022, 30.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 56.250.000.-TL artırılarak 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.09.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062229BIST