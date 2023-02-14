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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

14.02.2023 17:45
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleş


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirket unvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve faaliyet konusunu daha etkin bir şekilde ifade etmesi amacıyla Şirket unvanının "ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda  
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin  "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli Tadil Tasarısı'nda yer aldığı şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden bügün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113156


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