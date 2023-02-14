***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirket unvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve faaliyet konusunu daha etkin bir şekilde ifade etmesi amacıyla Şirket unvanının "ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu kapsamdaŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli Tadil Tasarısı'nda yer aldığı şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden bügün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113156BIST