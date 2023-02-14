***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.02.2023 17:45
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirket unvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve faaliyet konusunu daha etkin bir şekilde ifade etmesi amacıyla Şirket unvanının "ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve bu kapsamda
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli Tadil Tasarısı'nda yer aldığı şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve gerçekleşecek ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden bügün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113156
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
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18,8734
En Düşük
18,8028
10:4220,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0382
|Açılış
|: 20,5300
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|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3678
En Düşük
20,1530
10:421.122,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.122,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.133,73
En Düşük
1.116,63
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8389
|18,8471
|% 0,04
|
|Euro
|20,2309
|20,2405
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,8927
|23,0075
|% 0,41
|
|Frank
|20,3866
|20,5095
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.624
|7.703
|23,00
|
|Yarım
|3.725
|3.769
|11,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.885
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|