***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2023 16:44
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023 - 14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurumuz bugün tarafımıza ulaşan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2023 tarih E-50035491-431.02-00083360975 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişiklik tasarısı yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121694
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|BRKVY
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|
|SDTTR
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|411.355.146
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|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
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|LIDFA
|5,39
|87.527.054
|% 10,00
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|SOKE
|17,18
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|DOAS
|142,20
|1.708.461.017
|% -10,00
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|ULUSE
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|240.903.352
|% -10,00
|
|UZERB
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|3.074.311
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|RAYSG
|22,26
|23.776.816
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|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
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|YKBNK
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|ISCTR
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|5.651.787.009
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|AKBNK
|19,93
|6.367.713.567
|% 7,04
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|SKBNK
|2,69
|740.974.020
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.097.151.623
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,9353
|18,9410
|% 0,11
|
|Euro
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|19,9697
|% 0,05
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|Sterlin
|22,3358
|22,4478
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|20,0415
|20,1623
|% 0,18
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|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,08
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|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.540
|7.607
|24,00
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|Yarım
|3.684
|3.723
|12,00
|
|Çeyrek
|1.842
|1.861
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,05
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|Gümüş Gr.
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|12,28
|0,05
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|B. Petrol
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|82,72
|-0,57
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