***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.06.2021 12:45
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşmemiz ekteki gibidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 04/05/2021 04/05/2021 10322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943727
BIST
12:421.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.414
12:428,6214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
12:4210,3014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0327
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
12:42494,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 494,03
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler12:42
|CEOEM
|14,98
|25.027.587
|% 9,99
|
|RAYSG
|9,85
|571.130
|% 9,93
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|YESIL
|2,18
|24.706.266
|% 9,55
|
|DAGHL
|13,62
|16.507.315
|% 9,40
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|ESCOM
|5,92
|28.877.590
|% -4,52
|
|IDGYO
|5,99
|1.080.956
|% -4,47
|
|BOBET
|5,44
|65.895.976
|% -3,72
|
|ISGSY
|9,96
|33.713.138
|% -3,21
|
|THYAO
|14,72
|452.548.848
|% -0,27
|
|HALKB
|5,35
|427.021.077
|% 1,52
|
|KOZAL
|122,90
|353.463.725
|% 1,24
|
|GARAN
|8,33
|329.132.426
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,15
|299.736.190
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|299.736.190
|% 0,00
|
|HALKB
|5,35
|427.021.077
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,20
|151.772.466
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|329.132.426
|% 0,12
|
|VAKBN
|3,68
|118.764.276
|% 0,82
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6198
|8,6214
|% -0,33
|
|Euro
|10,2949
|10,3014
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9944
|12,0545
|% -0,29
|
|Frank
|9,3461
|9,4024
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2910
|2,3025
|% -0,38
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,13
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.273
|3.322
|-17,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|-17,88
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-8,65
|
|Çeyrek
|789
|808
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|0,75
|