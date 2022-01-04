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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

04.01.2022 20:28
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleş


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin halka arz neticesinde 30.000.000.-TL'den 37.500.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin değişiklik 30/12/2021 tarihinde tescil olmuş, 04/01/2022 tarih 10487 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 30/12/2021 04/01/2022 10487



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988797


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