***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.09.2022 18:17
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022, 23.06.2021
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin bedelsiz sermaye artırımı neticesinde 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin değişiklik 21/09/2022 tarihinde tescil olmuş, 23/09/2022 tarih 10667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 21/09/2022 23/09/2022 10667
7 30/12/2021 04/01/2022 10487
5 04/05/2021 04/05/2021 10322
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065016
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1421
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,53
|Açılış
|: 974,36
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4009
|18,4162
|% 0,53
|
|Euro
|17,8784
|17,8992
|% -0,79
|
|Sterlin
|19,9914
|20,0916
|% -2,70
|
|Frank
|18,6898
|18,8024
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8785
|4,9030
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-23,71
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.654
|6.777
|15,00
|
|Yarım
|3.235
|3.303
|2,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.652
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,38
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-4,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
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17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem