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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

23.09.2022 18:17
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleş


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022, 23.06.2021
Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin bedelsiz sermaye artırımı neticesinde 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye artırılmış olması sebebiyle, esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin değişiklik 21/09/2022 tarihinde tescil olmuş, 23/09/2022 tarih 10667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Güncel esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 21/09/2022 23/09/2022 10667
7 30/12/2021 04/01/2022 10487
5 04/05/2021 04/05/2021 10322



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065016


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