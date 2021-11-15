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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

15.11.2021 19:20
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Du


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Yeni halka arz olan Şirketimizde henüz bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamakta olup, gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında seçilecektir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Konuk Ağırlama Sektörü Teknoloji ve Uygulama Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Ticaret sicil işlemlerini takiben tamamlanacaktır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
100.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,025
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,05
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket ve/veya Şirketin iş ortaklıkları ile konuk ağırlama sektörüne geliştirdiği teknolojileri canlı ortamda uygulanmasının sağlanması, global müşterilere ve sektöre teknoloji ve uygulamaların demolarının yapılması, çalışanların kullanılan teknolojiler ve süreçlerde uzmanlaşmasını sağlamasıdır. Bu uzmanlaşmanın ve yenilikçi teknolojileri uygulama ortamının ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde
- Konuk ağırlama sektörü için üretilen yazılımları, donanımları, süreçleri ve diğer uygulamaları kullanmak, test etmek, uygulamak, geliştirmek ve kullanılan teknolojileri yurtiçi/yurtdışı müşterilere sunmak,
- Konuk ağırlama sektörü çalışanlarına ve paydaşlarına pratik eğitim ortamlarını sağlamak,
- Konuk ağırlama sektörü için gerekli  lojistik, üretim, pazarlama, satış ve müşteriye iletişim kanalları için kullanılabilecek robotlar, yapay zeka, algoritmalar, sensörler, veri tabanları, internet uygulamaları, sanal ödeme sistemleri ve diğer elektrik/elektronik cihazları uygulamak, kullanmak, pazarlamak ve satışını gerçekleştirmek,
- Yukarıda sayılı faaliyetler için uygulama alanı yaratmak amaçlı olarak fast food (hızlı tüketim) restoranları kurmak, açmak, devralmak veya devretmek,
faaliyetlerini yürütmek amacıyla  Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu şirketin sermayesinin 100.000 TL olmasına ve sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir.
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977892


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Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
Çeyrek 957 979 1,32  
Gümüş.Ons 25,08 25,12 -0,21  
Gümüş Gr. 8,10 8,11 -0,03  
B. Petrol 81,81 81,81 -0,36  
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