***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/11/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Yeni halka arz olan Şirketimizde henüz bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamakta olup, gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında seçilecektir.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKonuk Ağırlama Sektörü Teknoloji ve Uygulama HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTicaret sicil işlemlerini takiben tamamlanacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000Beher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar100.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,025İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,05Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket ve/veya Şirketin iş ortaklıkları ile konuk ağırlama sektörüne geliştirdiği teknolojileri canlı ortamda uygulanmasının sağlanması, global müşterilere ve sektöre teknoloji ve uygulamaların demolarının yapılması, çalışanların kullanılan teknolojiler ve süreçlerde uzmanlaşmasını sağlamasıdır. Bu uzmanlaşmanın ve yenilikçi teknolojileri uygulama ortamının ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 15.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde- Konuk ağırlama sektörü için üretilen yazılımları, donanımları, süreçleri ve diğer uygulamaları kullanmak, test etmek, uygulamak, geliştirmek ve kullanılan teknolojileri yurtiçi/yurtdışı müşterilere sunmak,- Konuk ağırlama sektörü çalışanlarına ve paydaşlarına pratik eğitim ortamlarını sağlamak,- Konuk ağırlama sektörü için gerekli lojistik, üretim, pazarlama, satış ve müşteriye iletişim kanalları için kullanılabilecek robotlar, yapay zeka, algoritmalar, sensörler, veri tabanları, internet uygulamaları, sanal ödeme sistemleri ve diğer elektrik/elektronik cihazları uygulamak, kullanmak, pazarlamak ve satışını gerçekleştirmek,- Yukarıda sayılı faaliyetler için uygulama alanı yaratmak amaçlı olarak fast food (hızlı tüketim) restoranları kurmak, açmak, devralmak veya devretmek,faaliyetlerini yürütmek amacıyla Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulmasına, söz konusu şirketin sermayesinin 100.000 TL olmasına ve sermayenin tamamının Şirketimiz tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977892BIST