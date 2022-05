***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/05/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Alım doğrudan bağlı ortaklığımız ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) tarafından gerçekleştirilecektir. ATP GSYO halka kapalı bir şirket olması nedeniyle, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAta Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket, https://www.tiklagelsin.com/ internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet verilmekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakların sahibidir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000.-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.05.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'dir.Beher Payın Alış Fiyatı7.130Toplam Tutar7.130.000.-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nin kuruluşu 22.04.2022 tarihinde tescil olmuştur. Bu nedenle henüz kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nin kuruluşu 22.04.2022 tarihinde tescil olmuştur. Bu nedenle henüz kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrta ve uzun vadede, Şirketimizin gelirleri ile karlılığının desteklenmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAynı grup içerisinde yer almaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/05/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTabi olunan mevzuat uyarınca Şirketimiz ve ATP GSYO açısından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYoktur.Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYoktur.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYoktur.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz'in bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sahip olduğu temel yatırım stratejisi uyarınca başarılı geçmiş performansa ve büyüme odaklı vizyona sahip, iş modeli ve teknolojisinin konuk ağırlama sektöründe uygulama alanı olması ve anılan sektörde kayda değer potansiyele sahip olması nedeniyle, www.tiklagelsin.com internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet verilmekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakkın sahibi olan Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin %1'lik payını TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nden 7.130.000.-TL bedelle satın almıştır.Ayrıca bağlı ortaklığımız 18 ay boyunca TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdindeki geri kalan %99 oranındaki payını da satın almak üzere opsiyon hakkı almıştır. Bu opsiyon hakkı kapsamında Şirketimiz 10.000.000.-TL opsiyon bedeli ödemiştir.Halihazırda www.tiklagelsin.com internet sitesi ve mobil yemek sipariş platformunun, gelişen ve yeni teknoloji uygulamalarına açık online yemek sipariş pazarında stratejik konumu ve kuvvetli ölçeklenebilir operasyonel yapısı ile ilerleyen yıllarda daha da değerli hale geleceği inancı ile yatırım kararı alınmıştır.İlerleyen dönemde başka marka işbirlikleri yapılması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Bu sayede bağlı ortaklığımız ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve Şirketimiz'in değerinin ve karlılığının arttırılması hedeflenmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030039BIST