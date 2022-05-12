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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

12.05.2022 19:15
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Du


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Alım doğrudan bağlı ortaklığımız ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) tarafından gerçekleştirilecektir. ATP GSYO halka kapalı bir şirket olması nedeniyle, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Şirket, https://www.tiklagelsin.com/ internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet verilmekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakların sahibidir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.-TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.05.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'dir.
Beher Payın Alış Fiyatı
7.130
Toplam Tutar
7.130.000.-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
1
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
1
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
1
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nin kuruluşu 22.04.2022 tarihinde tescil olmuştur. Bu nedenle henüz kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Bağlı ortaklığımız ATP GSYO'nin kuruluşu 22.04.2022 tarihinde tescil olmuştur. Bu nedenle henüz kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadede, Şirketimizin gelirleri ile karlılığının desteklenmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Aynı grup içerisinde yer almaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/05/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Tabi olunan mevzuat uyarınca Şirketimiz ve ATP GSYO açısından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar

   Şirketimiz'in bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sahip olduğu temel yatırım stratejisi uyarınca başarılı geçmiş performansa ve büyüme odaklı vizyona sahip, iş modeli ve teknolojisinin konuk ağırlama sektöründe uygulama alanı olması ve anılan sektörde kayda değer potansiyele sahip olması nedeniyle, www.tiklagelsin.com internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet verilmekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakkın sahibi olan Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin %1'lik payını TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nden 7.130.000.-TL bedelle satın almıştır.
Ayrıca bağlı ortaklığımız 18 ay boyunca TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nezdindeki geri kalan %99 oranındaki payını da satın almak üzere opsiyon hakkı almıştır. Bu opsiyon hakkı kapsamında Şirketimiz 10.000.000.-TL opsiyon bedeli ödemiştir.
Halihazırda www.tiklagelsin.com internet sitesi ve mobil yemek sipariş platformunun, gelişen ve yeni teknoloji uygulamalarına açık online yemek sipariş pazarında stratejik konumu ve kuvvetli ölçeklenebilir operasyonel yapısı ile ilerleyen yıllarda daha da değerli hale geleceği inancı ile yatırım kararı alınmıştır.
İlerleyen dönemde başka marka işbirlikleri yapılması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması planlanmaktadır. Bu sayede bağlı ortaklığımız ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve Şirketimiz'in değerinin ve karlılığının arttırılması hedeflenmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
              
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030039


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