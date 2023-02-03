***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/05/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Alım doğrudan bağlı ortaklığımız ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP GSYO) tarafından gerçekleştirilecektir. ATP GSYO halka kapalı bir şirket olması nedeniyle, yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAta Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuŞirket, https://www.tiklagelsin.com/ internet sitesi ve mobil platformlar üzerinden müşterilere hizmet verilmekte olan online yemek sipariş platformunun ve bu platforma ilişkin uygulamalar (applications) da dahil her türlü gayri maddi hakların sahibidir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000.-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.05.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000 adet pay karşılığı 1.000 TL'dir.Beher Payın Alış Fiyatı7.130Toplam Tutar7.130.000.-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Bağlı ortaklığımız ATP GSYO halka açık olmadığı için kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Bağlı ortaklığımız ATP GSYO halka açık olmadığı için kamuya açıklanan finansal tablosu bulunmamaktadır.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrta ve uzun vadede, Şirketimizin gelirleri ile karlılığının desteklenmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiAynı grup içerisinde yer almaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/05/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası22.12.2022 - SGD-Rapor/2022-0010Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıSGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar845.641.362,36İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiFinansal Duran Varlık alım işlemi pazarlama yöntemi ile 12.05.2022 tarihinde şirket değeri 713.000.000 TL üzerinden gerçekleşmiştir. 22.12.2022 tarihli değerleme raporunda Şirket değeri yaklaşık olarak 845.641.362 TL olarak belirlenmiştir. İşlemin değerleme raporundaki değerden gerçekleşmemesinin sebebi tarih farkından kaynaklanmaktadır.Açıklamalar12.05.2022 tarihli Finansal Duran Varlık Edinimine İlişkin özel durum açıklamamızda özetle Şirketimiz'in bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ata Express")‘ye ait %1'lik payı 7.130.000.-TL bedelle satın alındığı, 18 ay boyunca Ata Express'in geri kalan %99 oranındaki payını da satın almak üzere opsiyon hakkı doğdugunu ve bu opsiyon hakkı kapsamında 10.000.000.-TL opsiyon bedeli ödendiği açıklanmıştır.Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından Şirketimiz'e tebliğ edilen yazı uyarınca yapılan hesaplamada Ata Express'in %1'lik payı için ödenen tutar ve geriye alan %99'luk kısmın alımına yönelik opsiyon tutarı toplamının (17.130.000. TL), Şirket'in 2021 yılı hasılatının %5'ini geçmesi nedeniyle, SDS Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye değerleme yaptırılmış olup, ilgili değerlemeye ilişkin Raporun sonuç bölümü ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109567BIST