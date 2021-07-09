***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.204 15.041.235 37.336.299 11.240.151 48.576.450Hatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler27 15.041.235 -15.041.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-85.117 10.948.155 11.352.337 6.337.342 17.689.679Dönem Karı (Zararı)27 10.948.155 10.948.155 5.074.845 16.023.000Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-85.117 489.299 404.182 1.262.497 1.666.679Dönem Sonu Bakiyeler27 -631.423 485.994 51.471 33.834.439 10.948.155 48.688.636 17.577.493 66.266.129Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150Transferler27 26.000.000 693.988 -26.693.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-130.664 2.554.063 10.806.568 13.229.967 1.516.346 14.746.313Dönem Karı (Zararı)27 10.806.568 10.806.568 639.143 11.445.711Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-130.664 2.554.063 2.423.399 877.203 3.300.602Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 -23.661.719 -684.284 2.848.933 51.471 34.528.427 53.889.396 7.606.067 61.495.463Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.495.349 9.657.752Dönem Karı (Zararı)11.445.711 16.023.000Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.445.711 16.023.000Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.851.283 -1.857.073Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 3.862.147 -3.917.475Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-167.179Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -167.179Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.188.803 672.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.837.136 618.096Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler351.667 54.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.277.903 -280.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 383.618 -350.838Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -544.590 241.373Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 1.438.875 -171.287Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 522.430 1.836.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.418.027 -4.859.013Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -35.795.537 -43.955.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.608.584 -940.666Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 948.221 -167.555Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.188.192 2.595.977Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 22.106.635 20.199.755Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 8.259.797 6.702.025Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -5.058.005 5.248.847Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -2.892.765 928.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-565.981 4.528.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)591.299 4.582.861Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.157.280 -54.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.878.967 9.306.914Alınan Faiz33 -383.618 350.838YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.889.204 -2.562.651Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -6.889.204 -2.562.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-896.397 -322.984Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-896.397 -322.984YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.290.252 6.772.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.290.252 6.772.117DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.782.017 8.111.139DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 13.491.765 14.883.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 13.491.765 17.782.017Ticari Alacaklar10 111.824.839 77.716.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11-37 32.949.659 33.503.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 78.875.180 44.213.304Diğer Alacaklar11 5.984.736 1.376.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 5.984.736 1.376.152Stoklar13 2.823.818 3.772.039Peşin Ödenmiş Giderler15 4.268.034 5.456.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15-37 4.268.034 5.456.226Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.572.332 1.568.842Diğer Dönen Varlıklar26 146.675 737.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 146.675 737.974ARA TOPLAM140.112.199 108.410.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.112.199 108.410.070DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 10.185.602 9.936.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 4.721.874 4.268.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.463.728 5.668.768Maddi Duran Varlıklar18 1.499.734 1.582.424Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.840.207 437.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 47.666.805 42.042.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 47.666.805 42.042.929Peşin Ödenmiş Giderler15 1.023.035 1.023.035İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.023.035 1.023.035Ertelenmiş Vergi Varlığı15 3.044.178 3.028.802TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.259.561 58.051.899TOPLAM VARLIKLAR205.371.760 166.461.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 737.718 1.326.559Ticari Borçlar10 78.197.520 57.076.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 780.691 680.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 77.416.829 56.395.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 16.132.903 7.873.106Diğer Borçlar11 21.194.229 26.252.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 11.581.464 13.188.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.612.765 13.063.807Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 347.370 3.240.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 347.370 3.240.135Kısa Vadeli Karşılıklar22 7.621.060 6.068.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 2.632.126 1.431.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.988.934 4.637.267ARA TOPLAM124.230.800 101.836.814TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.230.800 101.836.814UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 1.175.094 1.482.650Ticari Borçlar10 4.236.480 3.795.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.236.480 3.795.750Diğer Borçlar11 8.452.171 8.452.171İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 8.452.171 8.452.171Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.839.572 1.839.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.839.572 1.839.572Uzun Vadeli Karşılıklar22 3.942.180 2.305.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 3.942.180 2.305.862TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.645.497 17.876.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER143.876.297 119.712.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.889.396 40.659.429Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 4.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-23.661.719 -23.661.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -684.284 -553.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 2.848.933 294.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 51.471 51.471Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 34.528.427 33.834.439Net Dönem Karı veya Zararı27 10.806.568 26.693.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 7.606.067 6.089.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.495.463 46.749.150TOPLAM KAYNAKLAR205.371.760 166.461.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 54.323.360 69.039.910Satışların Maliyeti28 -30.964.075 -42.948.107TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.359.285 26.091.803BRÜT KAR (ZARAR)23.359.285 26.091.803Genel Yönetim Giderleri29-30 -9.258.187 -4.857.374Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -5.129.471 -4.804.272Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 11.334.038 6.269.562Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -9.212.062 -5.076.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.093.603 17.622.825FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.093.603 17.622.825Finansman Gelirleri33 1.415.849 561.865Finansman Giderleri33 -541.311 -325.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.968.141 17.859.237Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-522.430 -1.836.237Dönem Vergi (Gideri) Geliri-504.340 -1.934.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-18.090 97.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.445.711 16.023.000DÖNEM KARI (ZARARI)11.445.711 16.023.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar639.143 5.074.845Ana Ortaklık Payları10.806.568 10.948.155Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-130.664 -85.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-164.130 -109.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.466 24.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi33.466 24.007Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.431.267 1.751.796Yabancı Para Çevrim Farkları3.431.267 1.751.796Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)3.431.267 1.751.796DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.300.603 1.666.679TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.746.314 17.689.679Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar877.203 6.337.342Ana Ortaklık Payları13.869.111 11.352.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950096BIST