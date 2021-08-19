***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.206 15.041.235 37.336.301 11.240.151 48.576.452Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler27 15.041.235 -15.041.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.119 170.381 26.985.186 27.245.686 9.273.985 36.519.671Dönem Karı (Zararı)27 26.985.186 26.985.186 7.233.856 34.219.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 90.119 170.381 260.500 2.040.129 2.300.629Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -456.187 167.076 51.471 33.834.441 26.985.186 64.581.987 20.514.136 85.096.123Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150Transferler27 26.693.988 -26.693.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.811 4.180.689 26.917.430 31.201.930 2.023.453 33.225.383Dönem Karı (Zararı)26.917.430 26.917.430 647.811 27.565.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 103.811 4.180.689 4.284.500 1.375.642 5.660.142Sermaye Arttırımı33.500.000 166.157.770 -26.000.000 173.657.770 173.657.770Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27 -10.415.297 10.415.297 -10.415.297 -10.415.297 -10.415.297Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -10.415.297 166.157.770 -23.661.719 -449.809 4.475.559 10.466.768 24.113.130 26.917.430 235.103.832 8.113.174 243.217.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.296.150 21.926.186Dönem Karı (Zararı)27.565.241 34.219.042Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.565.241 34.219.042Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.040.203 8.040.139Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 7.537.568 3.841.790Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-452.567 -21.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -452.567 -21.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.568.618 283.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.821.957 283.464Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.390.575Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-73.187 482.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 404.964 348.620Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -237.143 -177.308Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -241.008 311.316Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.597.007 3.453.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.496.630 -19.984.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -49.713.804 -24.971.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 927.207 -2.605.905Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.565.580 -663.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -826.807 -1.128.239Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 10.268.976 1.704.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 14.574.876 3.150.740Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -18.230.534 -4.862.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -1.783.890 885.171İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.278.234 8.506.414Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)681.602 3.126.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.959.836 5.380.226Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.891.186 22.274.806Alınan Faiz33 -404.964 -348.620YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.849.180 -5.345.170Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -16.849.180 -5.345.170FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.408.587 -690.850Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 173.657.770Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 173.657.770Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.249.183 -690.850YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.263.257 15.890.166NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.263.257 15.890.166DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.782.017 8.111.139DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.045.274 24.001.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 159.045.274 17.782.017Ticari Alacaklar10 127.237.737 77.716.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 46.192.776 33.503.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 81.044.961 44.213.304Diğer Alacaklar11 448.945 1.376.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 448.945 1.376.152Stoklar13 2.206.459 3.772.039Peşin Ödenmiş Giderler15 6.801.359 5.456.226İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.801.359 5.456.226Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.644.157 1.568.842Diğer Dönen Varlıklar26 56.372 737.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 56.372 737.974ARA TOPLAM297.440.303 108.410.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR297.440.303 108.410.070DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10 10.819.556 9.936.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 5.116.995 4.268.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.702.561 5.668.768Maddi Duran Varlıklar18 1.813.791 1.582.424Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.556.507 437.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 51.123.174 42.042.929Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 51.123.174 42.042.929Peşin Ödenmiş Giderler15 504.709 1.023.035İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 504.709 1.023.035Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.812.203 3.028.802TOPLAM DURAN VARLIKLAR68.629.940 58.051.899TOPLAM VARLIKLAR366.070.243 166.461.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 708.826 1.326.559Ticari Borçlar10 66.394.448 57.076.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 957.526 680.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 65.436.922 56.395.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 22.447.982 7.873.106Diğer Borçlar11 9.250.357 26.252.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 4.277.114 13.188.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.973.243 13.063.807Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.456.254 3.240.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.456.254 3.240.135Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.369.799Kısa Vadeli Karşılıklar22 3.186.107 6.068.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 2.939.415 1.431.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 246.692 4.637.267ARA TOPLAM104.813.773 101.836.814TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.813.773 101.836.814UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 851.200 1.482.650Ticari Borçlar10 4.505.475 3.795.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.505.475 3.795.750Diğer Borçlar11 7.223.514 8.452.171İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.223.514 8.452.171Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.839.563 1.839.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.839.563 1.839.572Uzun Vadeli Karşılıklar22 3.619.712 2.305.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 3.619.712 2.305.862TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.039.464 17.876.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.853.237 119.712.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 235.103.832 40.659.429Ödenmiş Sermaye27 37.500.000 4.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -10.415.297Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 166.157.770Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 -23.661.719 -23.661.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -449.809 -553.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 4.475.559 294.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.466.768 51.471Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 24.113.130 33.834.439Net Dönem Karı veya Zararı27 26.917.430 26.693.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 8.113.174 6.089.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR243.217.006 46.749.150TOPLAM KAYNAKLAR366.070.243 166.461.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 103.176.306 111.828.963 48.852.946 42.789.053Satışların Maliyeti28 -61.534.307 -64.123.602 -30.570.232 -21.175.495TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.641.999 47.705.361 18.282.714 21.613.558BRÜT KAR (ZARAR)41.641.999 47.705.361 18.282.714 21.613.558Genel Yönetim Giderleri29,30 -19.687.229 -8.778.170 -10.429.042 -3.920.796Pazarlama Giderleri29,30 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -7.088.829 -4.631.584 -1.959.358 172.688Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 20.947.601 11.413.350 9.613.563 5.143.788Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -11.253.045 -4.622.265 -2.040.983 454.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.560.497 41.086.692 13.466.894 23.463.867FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.560.497 41.086.692 13.466.894 23.463.867Finansman Gelirleri33 5.914.266 1.354.539 4.498.417 792.674Finansman Giderleri33 -1.312.515 -4.768.372 -771.204 -4.442.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.162.248 37.672.859 17.194.107 19.813.622Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.597.007 -3.453.817 -1.074.577 -1.617.580Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.343.638 -3.179.801 -839.298 -1.245.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-253.369 -274.016 -235.279 -371.781SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.565.241 34.219.042 16.119.530 18.196.042DÖNEM KARI (ZARARI)27.565.241 34.219.042 16.119.530 18.196.042Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar647.811 7.233.856 8.668 2.159.011Ana Ortaklık Payları26.917.430 26.985.186 16.110.862 16.037.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 1,00560000 6,74630000 0,60190000 4,00930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar103.811 90.119 234.475 175.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)134.820 115.537 298.950 224.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-31.009 -25.418 -64.475 -49.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-31.009 -25.418 -64.475 -49.425Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.556.331 2.210.510 2.125.064 458.714Yabancı Para Çevrim Farkları5.556.331 2.210.510 2.125.064 458.714DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.660.142 2.300.629 2.359.539 633.950TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.225.383 36.519.671 18.479.069 18.829.992Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.023.453 9.273.985 1.146.250 2.936.643Ana Ortaklık Payları31.201.930 27.245.686 17.332.819 15.893.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959535BIST