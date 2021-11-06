***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.204 15.041.235 37.336.299 11.240.151 48.576.450Transferler15.041.235 -15.041.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-410.845 2.357.986 34.715.825 36.662.966 9.640.316 46.303.282Dönem Karı (Zararı)34.715.825 34.715.825 7.233.856 41.949.681Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-410.845 2.357.986 1.947.141 2.406.460 4.353.601Kar Payları-9.633.826 -9.633.826Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -957.151 2.354.681 51.471 33.834.439 34.715.825 73.999.265 11.246.641 85.245.906Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150Transferler26.693.988 -26.693.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-758.880 5.539.323 44.387.508 49.167.951 2.587.673 51.755.624Dönem Karı (Zararı)27 44.387.508 44.387.508 1.162.867 45.550.375Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-758.880 5.539.323 4.780.443 1.424.806 6.205.249Sermaye Arttırımı33.500.000 166.011.505 -26.000.000 173.511.505 173.511.505Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.415.297 10.415.297 -10.415.297 -10.415.297 -10.415.297Dönem Sonu Bakiyeler27 37.500.000 -10.415.297 -23.661.719 -1.312.500 5.834.193 10.466.768 24.113.130 44.387.508 252.923.588 8.677.394 261.600.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.806.795 29.873.614Dönem Karı (Zararı)45.550.375 42.126.413Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.550.375 42.126.413Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.463.662 19.551.040Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 11.486.325 9.335.482Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler547.708 509.446Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 547.708 509.446Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.240.021 1.759.500Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.827.801 1.759.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.412.220 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.570.182 2.574.844Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 288.649 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -1.513.672 2.770.575Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -345.159 -195.731Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.759.790 5.371.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-68.102.365 -29.228.995Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -78.442.365 -56.618.565Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 636.297 14.671.119Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.064.198 -2.393.091Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -302.721 -12.814.763Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 35.614.659 10.075.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -2.405.679 6.313.656Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -21.845.776 2.651.733Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -1.500.007 2.600.450İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-920.971 6.284.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-470.168 -12.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-450.803 6.296.864Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.088.328 32.448.458Alınan Faiz33 1.281.533 -2.574.844YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.277.102 -16.053.044Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 -26.277.102 -16.053.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.471.763 -1.025.165Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.511.505 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 173.511.505 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.039.742 -1.025.165YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.387.866 12.795.405NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)141.387.866 12.795.405DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.782.017 8.111.139DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.169.883 20.906.544Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 159.169.883 17.782.017Ticari Alacaklar156.016.542 77.716.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 46.389.862 33.503.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 109.626.680 44.213.304Diğer Alacaklar739.855 1.376.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 739.855 1.376.152Stoklar13 2.707.841 3.772.039Peşin Ödenmiş Giderler6.768.363 5.456.226İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.768.363 5.456.226Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 89.521 1.568.842Diğer Dönen Varlıklar26 1.208.142 737.974ARA TOPLAM326.700.147 108.410.070TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR326.700.147 108.410.070DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.045.566 9.936.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 5.601.350 4.268.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.444.216 5.668.768Maddi Duran Varlıklar18 1.696.557 1.582.424Kullanım Hakkı Varlıkları18 1.802.033 437.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.719.573 42.042.929Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 56.719.573 42.042.929Peşin Ödenmiş Giderler15 13.619 1.023.035Ertelenmiş Vergi Varlığı35 3.341.856 3.028.802TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.619.204 58.051.899TOPLAM VARLIKLAR401.319.351 166.461.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.769.467 1.326.559Ticari Borçlar91.230.645 57.076.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 851.022 680.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 90.379.623 56.395.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.855.611 7.873.106Diğer Borçlar8.018.274 26.252.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 4.102.564 13.188.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.915.710 13.063.807Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.793.745 3.240.135İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.793.745 3.240.135Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 671.339 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.281.557 6.068.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 3.034.865 1.431.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 246.692 4.637.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 1.412.220 0ARA TOPLAM110.032.858 101.836.814TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.032.858 101.836.814UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 0 1.482.650Ticari Borçlar4.910.810 3.795.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.910.810 3.795.750Diğer Borçlar19.458.640 8.452.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 19.458.640 8.452.171Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.785.955 1.839.572Uzun Vadeli Karşılıklar3.530.106 2.305.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 3.530.106 2.305.862Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.685.511 17.876.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER139.718.369 119.712.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar252.923.588 40.659.429Ödenmiş Sermaye27 37.500.000 4.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -10.415.297 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 166.011.505 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 -23.661.719 -23.661.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -1.312.500 -553.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 5.834.193 294.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.466.768 51.471Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 24.113.130 33.834.439Net Dönem Karı veya Zararı27 44.387.508 26.693.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 8.677.394 6.089.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR261.600.982 46.749.150TOPLAM KAYNAKLAR401.319.351 166.461.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 156.465.604 164.807.154 53.289.298 52.978.191Satışların Maliyeti28 -89.564.218 -96.916.358 -28.029.911 -32.792.756TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.901.386 67.890.796 25.259.387 20.185.435BRÜT KAR (ZARAR)66.901.386 67.890.796 25.259.387 20.185.435Genel Yönetim Giderleri29,30 -31.306.632 -17.031.187 -11.619.403 -8.253.017Pazarlama Giderleri29,30 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -11.806.210 -7.524.324 -4.717.381 -2.892.740Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 25.851.208 20.210.589 4.903.607 8.797.239Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -15.030.378 -17.327.979 -3.777.333 -12.705.714ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.609.374 46.217.895 10.048.877 5.131.203FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.609.374 46.217.895 10.048.877 5.131.203Finansman Gelirleri33 14.445.184 2.472.472 8.530.918 1.117.933Finansman Giderleri33 -1.744.393 -1.192.186 -431.878 3.576.186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.310.165 47.498.181 18.147.917 9.825.322Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -1.759.790 -5.371.768 -162.783 -1.917.951Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.876.322 -4.718.062 -532.684 -1.538.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri116.532 -653.706 369.901 -379.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.550.375 42.126.413 17.985.134 7.907.371DÖNEM KARI (ZARARI)45.550.375 42.126.413 17.985.134 7.907.371Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.162.867 7.410.588 515.056 176.732Ana Ortaklık Payları44.387.508 34.715.825 17.470.078 7.730.639Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-758.880 -410.845 -862.691 -500.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-886.633 -526.724 -1.021.453 -642.261Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler127.753 115.879 158.762 141.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi127.753 115.879 158.762 141.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.964.129 4.587.714 1.407.798 2.377.204Yabancı Para Çevrim Farkları6.964.129 4.587.714 1.407.798 2.377.204Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.964.129 4.587.714 1.407.798 2.377.204DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.205.249 4.176.869 545.107 1.876.240TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.755.624 46.303.282 18.530.241 9.783.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.587.673 5.180.860 564.220 -4.093.125Ana Ortaklık Payları49.167.951 41.122.422 17.966.021 13.876.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975468BIST