***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2021 19:30
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.204 15.041.235 37.336.299 11.240.151 48.576.450
Transferler
15.041.235 -15.041.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.845 2.357.986 34.715.825 36.662.966 9.640.316 46.303.282
Dönem Karı (Zararı)
34.715.825 34.715.825 7.233.856 41.949.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.845 2.357.986 1.947.141 2.406.460 4.353.601
Kar Payları
-9.633.826 -9.633.826
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -957.151 2.354.681 51.471 33.834.439 34.715.825 73.999.265 11.246.641 85.245.906
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
26.693.988 -26.693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-758.880 5.539.323 44.387.508 49.167.951 2.587.673 51.755.624
Dönem Karı (Zararı)
27 44.387.508 44.387.508 1.162.867 45.550.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-758.880 5.539.323 4.780.443 1.424.806 6.205.249
Sermaye Arttırımı
33.500.000 166.011.505 -26.000.000 173.511.505 173.511.505
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.415.297 10.415.297 -10.415.297 -10.415.297 -10.415.297
Dönem Sonu Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.297 -23.661.719 -1.312.500 5.834.193 10.466.768 24.113.130 44.387.508 252.923.588 8.677.394 261.600.982
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.806.795 29.873.614
Dönem Karı (Zararı)
45.550.375 42.126.413
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.550.375 42.126.413
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.463.662 19.551.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 11.486.325 9.335.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
547.708 509.446
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 547.708 509.446
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.240.021 1.759.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.827.801 1.759.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.412.220 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.570.182 2.574.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 288.649 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.513.672 2.770.575
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -345.159 -195.731
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.759.790 5.371.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.102.365 -29.228.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -78.442.365 -56.618.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 636.297 14.671.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.064.198 -2.393.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -302.721 -12.814.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 35.614.659 10.075.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.405.679 6.313.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.845.776 2.651.733
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.500.007 2.600.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-920.971 6.284.468
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-470.168 -12.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-450.803 6.296.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.088.328 32.448.458
Alınan Faiz
33 1.281.533 -2.574.844
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.277.102 -16.053.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 -26.277.102 -16.053.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.471.763 -1.025.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.511.505 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 173.511.505 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.039.742 -1.025.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.387.866 12.795.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
141.387.866 12.795.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.782.017 8.111.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.169.883 20.906.544
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 159.169.883 17.782.017
Ticari Alacaklar
156.016.542 77.716.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 46.389.862 33.503.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 109.626.680 44.213.304
Diğer Alacaklar
739.855 1.376.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 739.855 1.376.152
Stoklar
13 2.707.841 3.772.039
Peşin Ödenmiş Giderler
6.768.363 5.456.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.768.363 5.456.226
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 89.521 1.568.842
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.208.142 737.974
ARA TOPLAM
326.700.147 108.410.070
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.700.147 108.410.070
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
11.045.566 9.936.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 5.601.350 4.268.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.444.216 5.668.768
Maddi Duran Varlıklar
18 1.696.557 1.582.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.802.033 437.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.719.573 42.042.929
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 56.719.573 42.042.929
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.619 1.023.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.341.856 3.028.802
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.619.204 58.051.899
TOPLAM VARLIKLAR
401.319.351 166.461.969
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.769.467 1.326.559
Ticari Borçlar
91.230.645 57.076.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 851.022 680.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 90.379.623 56.395.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.855.611 7.873.106
Diğer Borçlar
8.018.274 26.252.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.102.564 13.188.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.915.710 13.063.807
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.793.745 3.240.135
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.793.745 3.240.135
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 671.339 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.281.557 6.068.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 3.034.865 1.431.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 246.692 4.637.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 1.412.220 0
ARA TOPLAM
110.032.858 101.836.814
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.032.858 101.836.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.482.650
Ticari Borçlar
4.910.810 3.795.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.910.810 3.795.750
Diğer Borçlar
19.458.640 8.452.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.458.640 8.452.171
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.785.955 1.839.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.530.106 2.305.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 3.530.106 2.305.862
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.685.511 17.876.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
139.718.369 119.712.819
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.923.588 40.659.429
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 4.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -10.415.297 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.011.505 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.312.500 -553.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 5.834.193 294.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.466.768 51.471
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 24.113.130 33.834.439
Net Dönem Karı veya Zararı
27 44.387.508 26.693.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 8.677.394 6.089.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
261.600.982 46.749.150
TOPLAM KAYNAKLAR
401.319.351 166.461.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 156.465.604 164.807.154 53.289.298 52.978.191
Satışların Maliyeti
28 -89.564.218 -96.916.358 -28.029.911 -32.792.756
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.901.386 67.890.796 25.259.387 20.185.435
BRÜT KAR (ZARAR)
66.901.386 67.890.796 25.259.387 20.185.435
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -31.306.632 -17.031.187 -11.619.403 -8.253.017
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -11.806.210 -7.524.324 -4.717.381 -2.892.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 25.851.208 20.210.589 4.903.607 8.797.239
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -15.030.378 -17.327.979 -3.777.333 -12.705.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.609.374 46.217.895 10.048.877 5.131.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.609.374 46.217.895 10.048.877 5.131.203
Finansman Gelirleri
33 14.445.184 2.472.472 8.530.918 1.117.933
Finansman Giderleri
33 -1.744.393 -1.192.186 -431.878 3.576.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.310.165 47.498.181 18.147.917 9.825.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.759.790 -5.371.768 -162.783 -1.917.951
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.876.322 -4.718.062 -532.684 -1.538.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
116.532 -653.706 369.901 -379.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.550.375 42.126.413 17.985.134 7.907.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.550.375 42.126.413 17.985.134 7.907.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.162.867 7.410.588 515.056 176.732
Ana Ortaklık Payları
44.387.508 34.715.825 17.470.078 7.730.639
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-758.880 -410.845 -862.691 -500.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.633 -526.724 -1.021.453 -642.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
127.753 115.879 158.762 141.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
127.753 115.879 158.762 141.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.964.129 4.587.714 1.407.798 2.377.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.964.129 4.587.714 1.407.798 2.377.204
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.964.129 4.587.714 1.407.798 2.377.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.205.249 4.176.869 545.107 1.876.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.755.624 46.303.282 18.530.241 9.783.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.587.673 5.180.860 564.220 -4.093.125
Ana Ortaklık Payları
49.167.951 41.122.422 17.966.021 13.876.736
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975468
BIST