***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2022 22:44
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.204 15.041.235 37.336.299 11.240.151 48.576.450
Transferler
27 15.041.235 -15.041.235 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.314 298.175 26.693.988 26.984.849 10.821.677 37.806.526
Dönem Karı (Zararı)
27 26.693.988 26.693.988 9.678.158 36.372.146
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.314 298.175 290.861 1.143.519 1.434.380
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-23.661.719 -23.661.719 -6.338.281 -30.000.000
Kar Payları
-9.633.826 -9.633.826
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 26.693.988 -26.693.988 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-401.263 18.817.679 65.567.128 83.983.544 8.036.812 92.020.356
Dönem Karı (Zararı)
27 65.567.128 65.567.128 1.686.117 67.253.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-401.263 18.817.679 18.416.416 6.350.695 24.767.111
Sermaye Arttırımı
33.500.000 166.011.505 -26.000.000 173.511.505 173.511.505
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.415.298 10.415.298 -10.415.298 -10.415.298 -10.415.298
Dönem Sonu Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.544.778 68.962.555
Dönem Karı (Zararı)
67.253.245 36.372.146
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.253.245 36.372.146
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.397.988 22.265.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 19.781.507 12.343.234
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
913.329 363.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 451.837 363.190
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 461.492 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.123.137 3.176.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 3.147.042 692.195
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 626.573 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-650.478 2.483.903
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.096.534 -1.402.007
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.622.111 -2.282.897
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 352.046 1.170.405
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.826.469 -289.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.676.549 7.785.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.190.065 16.558.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -121.221.457 -31.430.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -418.021 13.905.210
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.363.628 -1.563.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -193.425 -2.370.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 47.363.148 3.890.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -4.500.736 6.227.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.348.512 24.280.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -268.134 4.493.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-239.300 -873.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-239.300 -2.305.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 1.432.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-538.832 75.196.409
Alınan Faiz
33 4.622.111 2.282.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-538.501 -231.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -8.284.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.454.790 -48.637.284
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -30.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.064.155 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -40.518.945 -18.637.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
172.361.261 -10.654.393
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.511.505 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 173.511.505 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.150.244 -1.020.567
Ödenen Temettüler
27 0 -9.633.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.451.249 9.670.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.451.249 9.670.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.782.017 8.111.139
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.233.266 17.782.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 154.233.266 17.782.017
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
201.488.928 77.716.820
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 89.827.043 33.503.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 111.661.885 44.213.304
Diğer Alacaklar
1.794.173 1.376.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.794.173 1.376.152
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 8.135.667 3.772.039
Peşin Ödenmiş Giderler
6.672.686 5.456.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.672.686 5.456.226
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 1.568.842
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.171.144 737.974
ARA TOPLAM
374.495.864 108.410.070
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.495.864 108.410.070
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
6.582.425 9.936.959
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 3.736.974 4.268.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.845.451 5.668.768
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 2.116.694 1.582.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.265.221 437.750
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 73.922.858 42.042.929
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 73.922.858 42.042.929
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.023.035
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.710.108 3.028.802
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.597.306 58.051.899
TOPLAM VARLIKLAR
461.093.170 166.461.969
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.401.409 1.326.559
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
102.311.709 57.076.205
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 608.242 680.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 101.703.467 56.395.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.372.370 7.873.106
Diğer Borçlar
18.473.467 26.252.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.757.359 13.188.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.716.108 13.063.807
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.193.348 3.240.135
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.193.348 3.240.135
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.660.949 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.932.421 6.068.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 3.319.059 1.431.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.613.362 4.637.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
138.345.673 101.836.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.345.673 101.836.814
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 257.556 1.482.650
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
3.096.925 3.795.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.096.925 3.795.750
Diğer Borçlar
12.882.426 8.452.171
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.882.426 8.452.171
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.618.225 1.839.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.026.652 2.305.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 3.026.652 2.305.862
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.881.784 17.876.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
159.227.457 119.712.819
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
287.739.180 40.659.429
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 4.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -10.415.298 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.011.505 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -954.883 -553.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 19.112.549 294.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.466.769 51.471
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 24.113.129 33.834.439
Net Dönem Karı veya Zararı
27 65.567.128 26.693.988
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 14.126.533 6.089.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.865.713 46.749.150
TOPLAM KAYNAKLAR
461.093.170 166.461.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 249.526.678 211.573.794
Satışların Maliyeti
28 -156.301.427 -126.105.605
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.225.251 85.468.189
BRÜT KAR (ZARAR)
93.225.251 85.468.189
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -58.808.919 -31.241.010
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -15.157.381 -13.685.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 53.882.885 26.775.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -29.057.569 -23.864.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.084.267 43.452.129
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 9.130.219 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.214.486 43.452.129
Finansman Gelirleri
33 23.535.981 3.544.404
Finansman Giderleri
33 -4.460.746 -2.839.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.289.721 44.157.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.036.476 -7.785.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.337.498 -8.284.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-698.978 499.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.253.245 36.372.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.253.245 36.372.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.686.117 9.678.158
Ana Ortaklık Payları
65.567.128 26.693.988
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 2,44950000 6,67350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-401.263 -7.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-501.579 -9.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100.316 1.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100.316 1.828
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.168.374 1.441.694
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.168.374 1.441.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.767.111 1.434.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.020.356 37.806.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.350.695 10.821.677
Ana Ortaklık Payları
85.669.661 26.984.849
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004299
BIST