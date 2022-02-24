***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -546.306 -3.305 51.471 18.793.204 15.041.235 37.336.299 11.240.151 48.576.450Transferler27 15.041.235 -15.041.235 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.314 298.175 26.693.988 26.984.849 10.821.677 37.806.526Dönem Karı (Zararı)27 26.693.988 26.693.988 9.678.158 36.372.146Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.314 298.175 290.861 1.143.519 1.434.380Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-23.661.719 -23.661.719 -6.338.281 -30.000.000Kar Payları-9.633.826 -9.633.826Dönem Sonu Bakiyeler4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150Transferler27 26.693.988 -26.693.988 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-401.263 18.817.679 65.567.128 83.983.544 8.036.812 92.020.356Dönem Karı (Zararı)27 65.567.128 65.567.128 1.686.117 67.253.245Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-401.263 18.817.679 18.416.416 6.350.695 24.767.111Sermaye Arttırımı33.500.000 166.011.505 -26.000.000 173.511.505 173.511.505Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.415.298 10.415.298 -10.415.298 -10.415.298 -10.415.298Dönem Sonu Bakiyeler27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.544.778 68.962.555Dönem Karı (Zararı)67.253.245 36.372.146Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)67.253.245 36.372.146Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.397.988 22.265.604Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 19.781.507 12.343.234Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler913.329 363.190Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 451.837 363.190Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 461.492 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.123.137 3.176.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 3.147.042 692.195Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 626.573 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-650.478 2.483.903Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.096.534 -1.402.007Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -4.622.111 -2.282.897Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 352.046 1.170.405Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -2.826.469 -289.515Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.676.549 7.785.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-87.190.065 16.558.659Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -121.221.457 -31.430.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -418.021 13.905.210Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -4.363.628 -1.563.893Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -193.425 -2.370.204Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 47.363.148 3.890.229Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -4.500.736 6.227.062Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.348.512 24.280.008Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -268.134 4.493.823İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-239.300 -873.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-239.300 -2.305.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 1.432.552Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-538.832 75.196.409Alınan Faiz33 4.622.111 2.282.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-538.501 -231.974Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 0 -8.284.777YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.454.790 -48.637.284Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -30.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 1.064.155 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -40.518.945 -18.637.284FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI172.361.261 -10.654.393Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.511.505 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 173.511.505 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.150.244 -1.020.567Ödenen Temettüler27 0 -9.633.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.451.249 9.670.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)136.451.249 9.670.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.782.017 8.111.139DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ154.233.266 17.782.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 154.233.266 17.782.017Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar201.488.928 77.716.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 89.827.043 33.503.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 111.661.885 44.213.304Diğer Alacaklar1.794.173 1.376.152İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.794.173 1.376.152Türev Araçlar12 0 0Stoklar13 8.135.667 3.772.039Peşin Ödenmiş Giderler6.672.686 5.456.226İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.672.686 5.456.226Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 1.568.842Diğer Dönen Varlıklar26 2.171.144 737.974ARA TOPLAM374.495.864 108.410.070Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR374.495.864 108.410.070DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar6.582.425 9.936.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 3.736.974 4.268.191İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.845.451 5.668.768Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 0 0Maddi Duran Varlıklar18 2.116.694 1.582.424Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.265.221 437.750Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 73.922.858 42.042.929Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 73.922.858 42.042.929Peşin Ödenmiş Giderler15 0 1.023.035Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.710.108 3.028.802Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.597.306 58.051.899TOPLAM VARLIKLAR461.093.170 166.461.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.401.409 1.326.559Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar102.311.709 57.076.205İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 608.242 680.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 101.703.467 56.395.829Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.372.370 7.873.106Diğer Borçlar18.473.467 26.252.234İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 5.757.359 13.188.427İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 12.716.108 13.063.807Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.193.348 3.240.135İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.193.348 3.240.135Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.660.949 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.932.421 6.068.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22,24 3.319.059 1.431.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.613.362 4.637.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM138.345.673 101.836.814Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.345.673 101.836.814UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 257.556 1.482.650Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar3.096.925 3.795.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.096.925 3.795.750Diğer Borçlar12.882.426 8.452.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 12.882.426 8.452.171Türev Araçlar12 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.618.225 1.839.572Uzun Vadeli Karşılıklar3.026.652 2.305.862Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 3.026.652 2.305.862Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar25 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.881.784 17.876.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER159.227.457 119.712.819ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar287.739.180 40.659.429Ödenmiş Sermaye27 37.500.000 4.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -10.415.298 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 166.011.505 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 -23.661.719 -23.661.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -954.883 -553.620Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 19.112.549 294.870Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 10.466.769 51.471Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 24.113.129 33.834.439Net Dönem Karı veya Zararı27 65.567.128 26.693.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 14.126.533 6.089.721TOPLAM ÖZKAYNAKLAR301.865.713 46.749.150TOPLAM KAYNAKLAR461.093.170 166.461.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 249.526.678 211.573.794Satışların Maliyeti28 -156.301.427 -126.105.605TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.225.251 85.468.189BRÜT KAR (ZARAR)93.225.251 85.468.189Genel Yönetim Giderleri29,30 -58.808.919 -31.241.010Pazarlama Giderleri29,30 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri29,30 -15.157.381 -13.685.928Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 53.882.885 26.775.186Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -29.057.569 -23.864.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.084.267 43.452.129Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 9.130.219 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)53.214.486 43.452.129Finansman Gelirleri33 23.535.981 3.544.404Finansman Giderleri33 -4.460.746 -2.839.298SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72.289.721 44.157.235Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -5.036.476 -7.785.089Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.337.498 -8.284.777Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-698.978 499.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.253.245 36.372.146DÖNEM KARI (ZARARI)67.253.245 36.372.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.686.117 9.678.158Ana Ortaklık Payları65.567.128 26.693.988Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 2,44950000 6,67350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-401.263 -7.314Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-501.579 -9.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler100.316 1.828Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi100.316 1.828Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.168.374 1.441.694Yabancı Para Çevrim Farkları25.168.374 1.441.694DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.767.111 1.434.380TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.020.356 37.806.526Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.350.695 10.821.677Ana Ortaklık Payları85.669.661 26.984.849http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004299BIST