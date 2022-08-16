***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 18:18
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150
Transferler
27 26.693.988 -26.693.988
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.811 4.180.689 26.917.430 31.201.930 2.023.453 33.225.383
Dönem Karı (Zararı)
27 26.917.430 26.917.430 647.811 27.565.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.811 4.180.689 4.284.500 1.375.642 5.660.142
Sermaye Arttırımı
33.500.000 166.157.770 -26.000.000 173.657.770 173.657.770
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.415.297 10.415.297 -10.415.297 -10.415.297 -10.415.297
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -10.415.297 166.157.770 -23.661.719 -449.809 4.475.559 10.466.768 24.113.130 26.917.430 235.103.832 8.113.174 243.217.006
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713
Transferler
27 4.880.831 60.686.297 -65.567.128
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-504.982 12.909.307 50.268.576 62.672.901 1.035.922 63.708.823
Dönem Karı (Zararı)
27 50.268.576 50.268.576 -1.017.413 49.251.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-504.982 12.909.307 12.404.325 2.053.335 14.457.660
Kar Payları
-14.949.189 -14.949.189 -7.899.952 -22.849.141
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.755.605 -2.755.605 2.755.605 2.755.605 2.755.605
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 0 0 0 0 -7.659.693 0 166.011.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 -1.459.865 0 0 0 0 0 0 0 0 32.021.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.995 0 0 0 72.605.842 50.268.576 0 338.218.497 7.262.503 345.481.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.471.155 -14.296.150
Dönem Karı (Zararı)
49.251.163 27.565.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
49.251.163 27.565.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.913.215 7.040.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 13.454.950 7.537.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
529.854 -452.567
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 511.361 -452.567
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 18.493 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.528.415 -1.568.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.244.078 2.821.957
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4. -6.266.088 10 3.014.281 -237.143
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.971.076 -241.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.679.709 1.597.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.697.331 -48.496.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.703.233 -49.713.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.653.080 927.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.053.593 1.565.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.268.235 -826.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.138.652 10.268.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 2.485.982 14.574.876
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.707.661 -18.230.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.405.925 -1.783.890
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.043.890 -5.278.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 681.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.043.890 -5.959.836
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.467.047 -13.891.186
Alınan Faiz
33 6.266.088 -404.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -261.980 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.435.188 -16.849.180
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 5.176.317 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -19.141.765 -16.849.180
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7,32 -10.469.740 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.387.610 172.408.587
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.657.770
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -438.421 -1.249.183
Ödenen Temettüler
27 -14.949.189 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.648.357 141.263.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.648.357 141.263.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 154.233.266 17.782.017
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 165.881.623 159.045.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 165.881.623 154.233.266
Finansal Yatırımlar
3.339.740 0
Vadeli Mevduatlar
7 3.339.740 0
Ticari Alacaklar
195.207.540 201.488.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 76.196.470 89.827.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 119.011.070 111.661.885
Diğer Alacaklar
11.447.253 1.794.173
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 9.938.944 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.508.309 1.794.173
Stoklar
13 7.082.074 8.135.667
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.535.553 6.672.686
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 172.435 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.541.814 2.171.144
ARA TOPLAM
395.208.032 374.495.864
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
395.208.032 374.495.864
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 7.130.000 0
Ticari Alacaklar
7.634.938 6.582.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 4.743.920 3.736.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.891.018 2.845.451
Maddi Duran Varlıklar
18 4.189.631 2.116.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.007.910 1.265.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 81.071.733 73.922.858
Peşin Ödenmiş Giderler
15 405.368 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.723.386 2.710.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.162.966 86.597.306
TOPLAM VARLIKLAR
499.370.998 461.093.170
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 914.303 1.401.409
Ticari Borçlar
99.662.036 102.311.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.823.803 608.242
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 96.838.233 101.703.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.858.352 3.372.370
Diğer Borçlar
21.608.407 18.473.467
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 6.192.563 5.757.359
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.415.844 12.716.108
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.787.423 3.193.348
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 750.354 1.660.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.110.989 7.932.421
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 4.270.120 3.319.059
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 840.869 4.613.362
ARA TOPLAM
135.691.864 138.345.673
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.691.864 138.345.673
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 306.241 257.556
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
306.241 257.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
306.241 257.556
Ticari Borçlar
3.914.174 3.096.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.914.174 3.096.925
Diğer Borçlar
8.039.825 12.882.426
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.039.825 12.882.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.618.225 1.618.225
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.319.669 3.026.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 4.319.669 3.026.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.198.134 20.881.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.889.998 159.227.457
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
338.218.497 287.739.180
Ödenmiş Sermaye
27 37.500.000 37.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -7.659.693 -10.415.298
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 166.011.505 166.011.505
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 -23.661.719 -23.661.719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -1.459.865 -954.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.459.865 -954.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.459.865 -954.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 32.021.856 19.112.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 12.591.995 10.466.769
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 72.605.842 24.113.129
Net Dönem Karı veya Zararı
27 50.268.576 65.567.128
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 7.262.503 14.126.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.481.000 301.865.713
TOPLAM KAYNAKLAR
499.370.998 461.093.170
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 191.208.214 103.176.306 102.763.298 48.852.946
Satışların Maliyeti
28 -99.599.389 -61.534.307 -56.304.668 -30.570.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.608.825 41.641.999 46.458.630 18.282.714
BRÜT KAR (ZARAR)
91.608.825 41.641.999 46.458.630 18.282.714
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -62.045.991 -19.687.229 -34.436.340 -10.429.042
Pazarlama Giderleri
29-30 0 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 -9.050.371 -7.088.829 -5.727.767 -1.959.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 30.062.505 20.947.601 12.776.394 9.613.563
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.675.753 -11.253.045 -5.046.029 -2.040.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.899.215 24.560.497 14.024.888 13.466.894
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 583.600 0 564.436 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.482.815 24.560.497 14.589.324 13.466.894
Finansman Gelirleri
33 17.877.141 5.914.266 8.391.593 4.498.417
Finansman Giderleri
33 -1.429.084 -1.312.515 -1.078.509 -771.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.930.872 29.162.248 21.902.408 17.194.107
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.679.709 -1.597.007 -162.668 -1.074.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.503.279 -1.343.638 -1.197.157 -839.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-176.430 -253.369 1.034.489 -235.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
49.251.163 27.565.241 21.739.740 16.119.530
DÖNEM KARI (ZARARI)
49.251.163 27.565.241 21.739.740 16.119.530
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.017.413 647.811 -1.128.392 8.668
Ana Ortaklık Payları
50.268.576 26.917.430 22.868.132 16.110.862
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 1,34050000 1,00560000 0,60980000 0,60190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-504.982 103.811 -420.380 234.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-504.982 103.811 -420.380 234.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.962.642 5.556.331 4.985.462 2.125.064
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.962.642 5.556.331 4.985.462 2.125.064
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.457.660 5.660.142 4.565.082 2.359.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.708.823 33.225.383 26.304.822 18.479.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.053.335 2.023.453 -754.304 1.146.250
Ana Ortaklık Payları
61.655.488 31.201.930 27.059.126 17.332.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055999
BIST