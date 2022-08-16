***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.000.000 -23.661.719 -553.620 294.870 51.471 33.834.439 26.693.988 40.659.429 6.089.721 46.749.150Transferler27 26.693.988 -26.693.988Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)103.811 4.180.689 26.917.430 31.201.930 2.023.453 33.225.383Dönem Karı (Zararı)27 26.917.430 26.917.430 647.811 27.565.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)103.811 4.180.689 4.284.500 1.375.642 5.660.142Sermaye Arttırımı33.500.000 166.157.770 -26.000.000 173.657.770 173.657.770Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-10.415.297 10.415.297 -10.415.297 -10.415.297 -10.415.297Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 -10.415.297 166.157.770 -23.661.719 -449.809 4.475.559 10.466.768 24.113.130 26.917.430 235.103.832 8.113.174 243.217.006Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 37.500.000 -10.415.298 166.011.505 -23.661.719 -954.883 19.112.549 10.466.769 24.113.129 65.567.128 287.739.180 14.126.533 301.865.713Transferler27 4.880.831 60.686.297 -65.567.128Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-504.982 12.909.307 50.268.576 62.672.901 1.035.922 63.708.823Dönem Karı (Zararı)27 50.268.576 50.268.576 -1.017.413 49.251.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-504.982 12.909.307 12.404.325 2.053.335 14.457.660Kar Payları-14.949.189 -14.949.189 -7.899.952 -22.849.141Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.755.605 -2.755.605 2.755.605 2.755.605 2.755.605Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler37.500.000 0 0 0 0 -7.659.693 0 166.011.505 -23.661.719 0 0 0 0 0 -1.459.865 0 0 0 0 0 0 0 0 32.021.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.995 0 0 0 72.605.842 50.268.576 0 338.218.497 7.262.503 345.481.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.471.155 -14.296.150Dönem Karı (Zararı)49.251.163 27.565.241Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)49.251.163 27.565.241Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.913.215 7.040.203Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 13.454.950 7.537.568Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler529.854 -452.567Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 511.361 -452.567Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 18.493 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.528.415 -1.568.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 2.244.078 2.821.957Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4. -6.266.088 10 3.014.281 -237.143Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -3.971.076 -241.008Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 1.679.709 1.597.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.697.331 -48.496.630Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.703.233 -49.713.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.653.080 927.207Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 1.053.593 1.565.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -3.268.235 -826.807Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 2.138.652 10.268.976Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 2.485.982 14.574.876Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.707.661 -18.230.534Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -1.405.925 -1.783.890İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.043.890 -5.278.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 681.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.043.890 -5.959.836Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.467.047 -13.891.186Alınan Faiz33 6.266.088 -404.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -261.980 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.435.188 -16.849.180İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 5.176.317 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -19.141.765 -16.849.180Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7,32 -10.469.740 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.387.610 172.408.587Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri173.657.770Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -438.421 -1.249.183Ödenen Temettüler27 -14.949.189 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.648.357 141.263.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.648.357 141.263.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 154.233.266 17.782.017DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 165.881.623 159.045.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 165.881.623 154.233.266Finansal Yatırımlar3.339.740 0Vadeli Mevduatlar7 3.339.740 0Ticari Alacaklar195.207.540 201.488.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 76.196.470 89.827.043İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 119.011.070 111.661.885Diğer Alacaklar11.447.253 1.794.173İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 9.938.944 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.508.309 1.794.173Stoklar13 7.082.074 8.135.667Peşin Ödenmiş Giderler15 9.535.553 6.672.686Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 172.435 0Diğer Dönen Varlıklar26 2.541.814 2.171.144ARA TOPLAM395.208.032 374.495.864TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR395.208.032 374.495.864DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 7.130.000 0Ticari Alacaklar7.634.938 6.582.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 4.743.920 3.736.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.891.018 2.845.451Maddi Duran Varlıklar18 4.189.631 2.116.694Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.007.910 1.265.221Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 81.071.733 73.922.858Peşin Ödenmiş Giderler15 405.368 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.723.386 2.710.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.162.966 86.597.306TOPLAM VARLIKLAR499.370.998 461.093.170KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 914.303 1.401.409Ticari Borçlar99.662.036 102.311.709İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 2.823.803 608.242İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 96.838.233 101.703.467Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 5.858.352 3.372.370Diğer Borçlar21.608.407 18.473.467İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 6.192.563 5.757.359İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 15.415.844 12.716.108Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.787.423 3.193.348Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 750.354 1.660.949Kısa Vadeli Karşılıklar5.110.989 7.932.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 4.270.120 3.319.059Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 840.869 4.613.362ARA TOPLAM135.691.864 138.345.673TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.691.864 138.345.673UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 306.241 257.556İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar306.241 257.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar306.241 257.556Ticari Borçlar3.914.174 3.096.925İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.914.174 3.096.925Diğer Borçlar8.039.825 12.882.426İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 8.039.825 12.882.426Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.618.225 1.618.225Uzun Vadeli Karşılıklar4.319.669 3.026.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 4.319.669 3.026.652TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.198.134 20.881.784TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.889.998 159.227.457ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar338.218.497 287.739.180Ödenmiş Sermaye27 37.500.000 37.500.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -7.659.693 -10.415.298Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 166.011.505 166.011.505Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi27 -23.661.719 -23.661.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -1.459.865 -954.883Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.459.865 -954.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.459.865 -954.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 32.021.856 19.112.549Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 12.591.995 10.466.769Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 72.605.842 24.113.129Net Dönem Karı veya Zararı27 50.268.576 65.567.128Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 7.262.503 14.126.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR345.481.000 301.865.713TOPLAM KAYNAKLAR499.370.998 461.093.170Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 191.208.214 103.176.306 102.763.298 48.852.946Satışların Maliyeti28 -99.599.389 -61.534.307 -56.304.668 -30.570.232TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)91.608.825 41.641.999 46.458.630 18.282.714BRÜT KAR (ZARAR)91.608.825 41.641.999 46.458.630 18.282.714Genel Yönetim Giderleri29-30 -62.045.991 -19.687.229 -34.436.340 -10.429.042Pazarlama Giderleri29-30 0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri29-30 -9.050.371 -7.088.829 -5.727.767 -1.959.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 30.062.505 20.947.601 12.776.394 9.613.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.675.753 -11.253.045 -5.046.029 -2.040.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.899.215 24.560.497 14.024.888 13.466.894Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 583.600 0 564.436 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.482.815 24.560.497 14.589.324 13.466.894Finansman Gelirleri33 17.877.141 5.914.266 8.391.593 4.498.417Finansman Giderleri33 -1.429.084 -1.312.515 -1.078.509 -771.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.930.872 29.162.248 21.902.408 17.194.107Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.679.709 -1.597.007 -162.668 -1.074.577Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.503.279 -1.343.638 -1.197.157 -839.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-176.430 -253.369 1.034.489 -235.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)49.251.163 27.565.241 21.739.740 16.119.530DÖNEM KARI (ZARARI)49.251.163 27.565.241 21.739.740 16.119.530Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.017.413 647.811 -1.128.392 8.668Ana Ortaklık Payları50.268.576 26.917.430 22.868.132 16.110.862Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 1,34050000 1,00560000 0,60980000 0,60190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-504.982 103.811 -420.380 234.475Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-504.982 103.811 -420.380 234.475Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.962.642 5.556.331 4.985.462 2.125.064Yabancı Para Çevrim Farkları14.962.642 5.556.331 4.985.462 2.125.064DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.457.660 5.660.142 4.565.082 2.359.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.708.823 33.225.383 26.304.822 18.479.069Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.053.335 2.023.453 -754.304 1.146.250Ana Ortaklık Payları61.655.488 31.201.930 27.059.126 17.332.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055999BIST