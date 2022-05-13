***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.05.2022 21:14
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 38-Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Değişikliğin Nedeni
Dipnotta Döviz Pozisyonu Tablosu'nda sehven hesaplama hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu düzeltmenin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Finansal Raporda, 38. Dipnotta bulunan Döviz Pozisyonu Tablosu'nda sehven yapılan hesaplama hatasının düzeltilmiş şekilde duyurusu yapılacaktır. Söz konusu düzeltmenin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.
Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı finansal rapor bildirimi tekrar ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030438
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,25
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0716
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
18:0516,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1301
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
18:05901,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,42
|Açılış
|: 900,94
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4540
|15,4556
|% 0,47
|
|Euro
|16,1075
|16,1359
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,8952
|18,9900
|% 1,17
|
|Frank
|15,3714
|15,4640
|% 0,80
|
|Riyal
|4,1122
|4,1328
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-10,18
|
|Altın Gr.
|901
|901
|1,35
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-16,00
|
|Tam
|6.075
|6.231
|-8,35
|
|Yarım
|2.936
|3.014
|-4,04
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,14
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|0,27
|
|B. Petrol
|112
|112
|4,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA