***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 38-Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve DüzeyiDeğişikliğin NedeniDipnotta Döviz Pozisyonu Tablosu'nda sehven hesaplama hatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu düzeltmenin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Finansal Raporda, 38. Dipnotta bulunan Döviz Pozisyonu Tablosu'nda sehven yapılan hesaplama hatasının düzeltilmiş şekilde duyurusu yapılacaktır. Söz konusu düzeltmenin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı finansal rapor bildirimi tekrar ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030438BIST