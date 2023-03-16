***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 16.03.2023Genel Kurul Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 BalmumcuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 faaliyet yıllarına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,3 - 2022 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,4 - 2022 faaliyet yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemlerine ilişkin, kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemlerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/71 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz hakkında uygulanan, idari para cezalarının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,17 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ATP Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 ATP Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16 Mart 2023 tarihli toplantısında Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00'de Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Toplantı Daveti metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125697BIST