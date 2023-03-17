***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan
17.03.2023 18:27
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2021, 18.11.2021, 10.03.2022, 23.05.2022, 26.08.2022, 21.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125994
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1469
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
18:051.198,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 25,52
|Açılış
|: 1.198,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.200,71
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0046
|19,0092
|% 0,10
|
|Euro
|20,2731
|20,2817
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,0623
|23,1780
|% 0,52
|
|Frank
|20,3815
|20,5043
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0447
|5,0700
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|42,72
|
|Altın Gr.
|1.198
|1.198
|25,02
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.038
|8.133
|147,00
|
|Yarım
|3.940
|3.980
|72,00
|
|Çeyrek
|1.970
|1.990
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,30
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|-1,83
|