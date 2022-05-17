***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
17.05.2022 17:07
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030904
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,3016
|Açılış
|: 15,7900
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|Önceki Kapanış
|: 15,6000
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15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 0,4735
|Açılış
|: 16,6100
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
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16,7255
En Düşük
16,2212
18:05926,10
En Yüksek
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|: 926,10
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
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|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
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|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
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|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
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|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
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|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
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|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8145
|15,8427
|% 1,94
|
|Euro
|16,6813
|16,7137
|% 2,92
|
|Sterlin
|19,6641
|19,7627
|% 3,04
|
|Frank
|15,8684
|15,9640
|% 2,76
|
|Riyal
|4,2029
|4,2239
|% 1,80
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-2,48
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,62
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,23
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,69
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