***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022, 11.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.05.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde (bugün) tescil edilmiş ve 27.05.2022 tarihli 10586 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033019BIST