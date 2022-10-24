***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.Rapor'un Sonuç Bölümü:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satışı işlemlerinin, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranı %10'dan fazlasına ulaşmış olup, mal satışı işlemlerinin de 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.2021 yılında ilişkili taraflarla olan alım işlemlerinde satışların maliyeti toplamına göre %10 limitini aşan işlem olmamış ve 2022 yılında da %10 limitini aşmayacağı öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073690BIST