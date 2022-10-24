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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

24.10.2022 18:30
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Ta


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satışı işlemlerinin, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranı %10'dan fazlasına ulaşmış olup, mal satışı işlemlerinin de 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
2021 yılında ilişkili taraflarla olan alım işlemlerinde satışların maliyeti toplamına göre %10 limitini aşan işlem olmamış ve 2022 yılında da %10 limitini aşmayacağı öngörülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073690


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BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.866.378 % 10,00  
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Riyal 4,9329 4,9576 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.650 1.650 -7,66  
Altın Gr. 987 987 -3,68  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.653 6.772 63,00  
Yarım 3.242 3.306 26,00  
Çeyrek 1.626 1.654 13,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 -0,20  
Gümüş Gr. 11,49 11,52 -0,11  
B. Petrol 91,28 91,28 -0,06  
Seans Raporu 18:05
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