***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.10.2022 18:30
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" ("Rapor") nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden hizmet satışı işlemlerinin, kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranı %10'dan fazlasına ulaşmış olup, mal satışı işlemlerinin de 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir benzer koşullarda devam ettirilecek işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
2021 yılında ilişkili taraflarla olan alım işlemlerinde satışların maliyeti toplamına göre %10 limitini aşan işlem olmamış ve 2022 yılında da %10 limitini aşmayacağı öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073690
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05986,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,70
|Açılış
|: 986,77
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5703
|18,5822
|% 0,00
|
|Euro
|18,3341
|18,3791
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,9108
|21,0157
|% -0,14
|
|Frank
|18,4843
|18,5957
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-7,66
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.653
|6.772
|63,00
|
|Yarım
|3.242
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,28
|91,28
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528