***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
27.10.2021 15:35
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası ekte yer almakta olup, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972814
BIST
15:411.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:419,5061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0296
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:4111,0651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:41547,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,59
|Açılış
|: 547,10
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler15:41
|KARYE
|20,10
|77.429.152
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.322.848
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|73.042.401
|% 9,64
|
|JANTS
|63,90
|272.177.606
|% 8,95
|
|KRGYO
|6,35
|17.558.583
|% 8,36
|
|BIOEN
|25,12
|313.798.446
|% -6,96
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|233.297.730
|% -4,90
|
|ANGEN
|21,40
|165.006.754
|% -4,72
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,48
|2.015.926.757
|% 2,60
|
|EREGL
|19,62
|1.006.382.831
|% -1,90
|
|THYAO
|14,89
|984.092.572
|% 1,29
|
|AKBNK
|5,73
|778.383.331
|% 2,69
|
|BIMAS
|62,95
|765.754.898
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,64
|594.132.222
|% 1,54
|
|GARAN
|9,48
|2.015.926.757
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,97
|297.448.119
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,73
|778.383.331
|% 2,69
|
|DOHOL
|2,66
|294.994.046
|% 0,00
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4999
|9,5061
|% -0,31
|
|Euro
|11,0543
|11,0651
|% -0,02
|
|Sterlin
|13,0185
|13,0838
|% -0,56
|
|Frank
|10,3071
|10,3692
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5242
|2,5368
|% -0,46
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,36
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.658
|-7,00
|
|Tam
|3.589
|3.680
|-1,31
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,63
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|