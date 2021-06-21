***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 10:32
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz,
Şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları yönetmelerine ve çalışanların yan haklarını seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu'nun oluşturulması ve şirketlerin kullanımına açılması için BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. ile anlaşmıştır.Bu kapsamda işbirliğinin ana unsurlarını içeren çerçeve sözleşmesi 21 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Şirketimiz'in bu işbirliği ile büyük bir potansiyele sahip yeni bir pazarda kuvvetli bir satış kanalı üzerinden müşterilere ulaşma fırsatı yakalayacağını umuyor, bu işbirliğinin Şirketimiz ve yatırımcıları arçısından hayırlı olmasını diliyoruz.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ilgili mevzuata uygun şekilde paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943301
BIST
14:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:558,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:5510,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0914
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:55503,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,94
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EUKYO
|8,69
|10.877.150
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.691.727
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.039.365
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.306.288
|% 9,96
|
|POLTK
|369,80
|7.871.110
|% 9,09
|
|METUR
|6,39
|63.482.104
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.856.934
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|LKMNH
|8,32
|3.109.822
|% -9,17
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|THYAO
|14,50
|1.085.753.707
|% -0,28
|
|GARAN
|8,09
|522.223.485
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,08
|427.712.997
|% 0,97
|
|EREGL
|17,99
|405.158.135
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,78
|379.872.619
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,08
|427.712.997
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|226.363.092
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|1.085.753.707
|% -0,28
|
|TSKB
|1,29
|83.398.164
|% -1,53
|
|GARAN
|8,09
|522.223.485
|% -0,86
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7904
|8,7929
|% 0,64
|
|Euro
|10,4537
|10,4592
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,1445
|12,2054
|% 0,96
|
|Frank
|9,4935
|9,5507
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3350
|2,3467
|% 0,53
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|7,99
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.386
|42,00
|
|Tam
|3.318
|3.403
|42,63
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|20,62
|
|Çeyrek
|804
|823
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|0,00
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:07IEYHO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 0.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 472, 053 adet işlem
-
15:05RAYSG
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 064 adet işlem
-
15:04AVGYO
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 353 adet işlem
-
15:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 62 kaybederek (% -0.31 ) 1, 496
-
15:03XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 7, 876.00 milyon TL de