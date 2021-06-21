***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,Şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları yönetmelerine ve çalışanların yan haklarını seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu'nun oluşturulması ve şirketlerin kullanımına açılması için BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. ile anlaşmıştır.Bu kapsamda işbirliğinin ana unsurlarını içeren çerçeve sözleşmesi 21 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.Şirketimiz'in bu işbirliği ile büyük bir potansiyele sahip yeni bir pazarda kuvvetli bir satış kanalı üzerinden müşterilere ulaşma fırsatı yakalayacağını umuyor, bu işbirliğinin Şirketimiz ve yatırımcıları arçısından hayırlı olmasını diliyoruz.Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ilgili mevzuata uygun şekilde paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943301BIST