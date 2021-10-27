Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.10.2021 15:36



***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketmiz Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan
- "Ücret Politikası"nın ekteki şekilde kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- "Bağış ve Yardım Politikası"'nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına 
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972815


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:371.512
Değişim :  0,19% |  2,80
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.518 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler15:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 20,08 73.085.384 % 9,79  
FMIZP 116,90 71.061.393 % 9,66  
HEDEF 2,84 3.321.789 % 9,65  
ZRGYO 1,81 71.465.373 % 9,04  
JANTS 63,80 270.810.159 % 8,78  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Dolar 9,5009 9,5074 % -0,30  
Euro 11,0553 11,0680 % 0,01  
Sterlin 13,0182 13,0835 % -0,56  
Frank 10,3067 10,3688 % -0,23  
Riyal 2,5245 2,5372 % -0,44  
daha fazla
15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -0,13  
Altın Gr. 548 548 -2,05  
Cumhuriyet 3.601 3.656 -9,00  
Tam 3.596 3.687 5,76  
Yarım 1.738 1.783 2,79  
Çeyrek 872 892 1,39  
Gümüş.Ons 24,11 24,13 -0,04  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 -0,05  
B. Petrol 84,83 84,83 -0,82  
Seans Raporu 15:37
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru