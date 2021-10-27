***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan- "Ücret Politikası"nın ekteki şekilde kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,- "Bağış ve Yardım Politikası"'nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972815BIST