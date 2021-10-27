***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 15:36
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketmiz Yönetim Kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış olan
- "Ücret Politikası"nın ekteki şekilde kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- "Bağış ve Yardım Politikası"'nın ekteki şekilde kabulüne ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972815
BIST
15:371.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:379,5074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0283
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:3711,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 11,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:37546,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -3,02
|Açılış
|: 546,92
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KARYE
|20,08
|73.085.384
|% 9,79
|
|FMIZP
|116,90
|71.061.393
|% 9,66
|
|HEDEF
|2,84
|3.321.789
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,81
|71.465.373
|% 9,04
|
|JANTS
|63,80
|270.810.159
|% 8,78
|
|BIOEN
|25,10
|309.929.883
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,71
|232.414.488
|% -4,80
|
|ANGEN
|21,40
|165.006.754
|% -4,72
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,48
|2.013.078.465
|% 2,60
|
|EREGL
|19,60
|1.001.650.593
|% -2,00
|
|THYAO
|14,88
|976.968.514
|% 1,22
|
|BIMAS
|62,95
|762.662.604
|% 1,29
|
|SASA
|30,60
|602.774.161
|% -0,07
|
|YKBNK
|2,63
|593.732.986
|% 1,15
|
|GARAN
|9,48
|2.013.078.465
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,97
|297.374.866
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|294.137.908
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,01
|87.905.687
|% 1,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5009
|9,5074
|% -0,30
|
|Euro
|11,0553
|11,0680
|% 0,01
|
|Sterlin
|13,0182
|13,0835
|% -0,56
|
|Frank
|10,3067
|10,3688
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5245
|2,5372
|% -0,44
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,13
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,05
|
|Cumhuriyet
|3.601
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.596
|3.687
|5,76
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,79
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,82
|