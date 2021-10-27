***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 15:37
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Sermeye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Cemil Müjdat Altay ve Sayın Nafiz Arıca'nın başvurusunu değerlendirmiş olup, adı geçen kişilerin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817
BIST
17:381.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:389,5184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0173
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:3811,0712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:38546,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,98
|Açılış
|: 546,95
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:36
|ATATP
|39,60
|38.732.163
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|65.519.084
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|299.790.596
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.606.741
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.438.737
|% 9,65
|
|BIOEN
|25,00
|398.850.988
|% -7,41
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,16
|204.770.722
|% -6,21
|
|IZTAR
|23,02
|6.147.347
|% -5,96
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,52
|2.562.089.701
|% 3,03
|
|THYAO
|14,68
|1.345.113.295
|% -0,14
|
|EREGL
|19,81
|1.206.210.951
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,77
|996.088.870
|% 3,41
|
|ASELS
|16,49
|883.255.906
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,66
|848.104.724
|% 2,31
|
|GARAN
|9,52
|2.562.089.701
|% 3,03
|
|EKGYO
|1,98
|346.742.948
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,77
|996.088.870
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,66
|345.567.762
|% 0,00
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5161
|9,5192
|% -0,17
|
|Euro
|11,0645
|11,0718
|% 0,04
|
|Sterlin
|13,0367
|13,1020
|% -0,42
|
|Frank
|10,3320
|10,3943
|% 0,01
|
|Riyal
|2,5311
|2,5438
|% -0,18
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,44
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|-0,92
|
Seans Raporu
17:36
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-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.45 ) 1, 633
-
17:50XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 21, 429.00 milyon TL de
-
17:50ZRGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 879, 501 adet işlem
-
17:48FMIZP
Yüzde 7.69 oranında artışla 114.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 094, 566 adet işlem
-
17:47ERBOS
Yüzde 5.09 oranında artışla 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 566, 499 adet işlem