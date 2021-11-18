***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 14:00
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdüre bağlı ATP Yazılım Geliştirme bölümünün oluşturulmasına ve Genel Müdür Yardımcısı olarak İlyas Daşkaya'nın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978457
BIST
14:241.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.722
En Düşük
1.701
14:2410,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1735
|Açılış
|: 10,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
10,9820
En Düşük
10,4466
14:2412,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,2313
|Açılış
|: 12,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,4725
En Düşük
11,7446
14:24644,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 6,97
|Açılış
|: 644,68
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:22
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|164.251.269
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.576.486
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|RALYH
|9,94
|72.566.314
|% 8,28
|
|GMTAS
|2,35
|7.630.363
|% -9,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|BASGZ
|15,93
|445.649.566
|% -7,54
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|DIRIT
|4,58
|271.218
|% -6,15
|
|GARAN
|12,01
|1.802.534.809
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,50
|1.358.526.786
|% 3,86
|
|PETKM
|7,77
|1.249.475.337
|% 0,78
|
|SISE
|10,70
|837.630.451
|% 2,69
|
|AKBNK
|7,17
|684.523.967
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,50
|1.358.526.786
|% 3,86
|
|PETKM
|7,77
|1.249.475.337
|% 0,78
|
|GARAN
|12,01
|1.802.534.809
|% 0,92
|
|ADESE
|1,07
|155.511.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|302.336.125
|% -0,46
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7840
|10,8091
|% 1,66
|
|Euro
|12,2490
|12,2797
|% 1,96
|
|Sterlin
|14,4287
|14,5010
|% 0,95
|
|Frank
|2,8498
|2,8641
|% 0,92
|
|Riyal
|642,2270
|642,3440
|% 0,73
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,69
|
|Altın Gr.
|631
|632
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.165
|4.271
|-24,54
|
|Yarım
|2.013
|2.066
|-11,87
|
|Çeyrek
|1.010
|1.033
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-0,31
|
Seans Raporu
14:22
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14:36ULAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 198, 712 adet işlem
-
14:35TMSN
Yüzde 5.36 oranında artışla 17.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 377, 099 adet işlem
-
14:34PAGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 237 adet işlem
-
14:33DOCO
Yüzde 7.93 oranında artışla 1, 012.90 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 791 adet işlem
-
14:32PAGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 7.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 947, 785 adet işlem