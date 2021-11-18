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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2021 14:00
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde Genel Müdüre bağlı ATP Yazılım Geliştirme bölümünün oluşturulmasına ve Genel Müdür Yardımcısı olarak İlyas Daşkaya'nın atanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978457


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Gümüş.Ons 24,99 25,01 -0,06  
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