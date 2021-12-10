***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş., konuk ağırlama sektöründeki yenilikleri sektöre sunmak, ATP tarafından geliştirilen teknolojileri potansiyel müşterilerine gerçek ortamlarda sergilemek, çalışanlarına eğitim vermek, ATP Ar-Ge merkezinin Zenia Hero uçtan uca yazılım çözümlerini restoran ortamında uygulayarak ve test ederek geliştirilmelerine hız katmaya olanak sağlamak üzere Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki ve Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından geliştirilen Galataport İstanbul projesinde yer alan Burger King ve Popeyes restoranları için 10.12.2021 tarihinde franchise sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982739BIST