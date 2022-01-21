***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 13:35
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin, küresel fırsatlara açık ve şirketimiz için gelişim alanı potansiyeli taşıyan, teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapması ve büyümelerinde stratejik destek sağlanması amacıyla mevzuat hüküm ve koşullarına uygun olarak girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi kurulmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda
Şirketimiz tarafından "ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi"nin kurulmasına, ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanında kurulacak şirketin kuruluş izni için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuru yapılmasına, Anılan şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamına tekabül eden 25.000.000.-TL'nin tamamının Şirketimiz tarafından nakden taahhüt edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen sürede ödenmesine, Belirtilen sermayenin 5.000.000 adet A grubu, 20.000.000 adet B grubu paydan teşekkül etmesine ve Bu kapsamda şirketin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için gereken iş ve işlemlerin gereği gibi yerine getirilmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995586
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|| -18,68
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|LINK
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|27.774.608
|% 10,00
|
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|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
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|6,86
|26.923.465
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|
|EDATA
|24,16
|28.815.239
|% 9,92
|
|IHEVA
|1,06
|21.532.133
|% 9,28
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.096.813
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,14
|2.528.369.718
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,20
|2.469.504.395
|% -3,56
|
|SISE
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|1.413.434.009
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|
|GARAN
|11,90
|1.348.519.417
|% -0,34
|
|PETKM
|8,77
|1.244.287.820
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|
|YKBNK
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|1.100.315.356
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|
|KRDMD
|12,20
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|EKGYO
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|417.177.872
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|
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|1.244.287.820
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|
|TSKB
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|196.491.120
|% -0,64
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|13,4202
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|
|Euro
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|
|Sterlin
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|18,2102
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|Frank
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|14,7146
|% 0,87
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|% 0,24
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|17:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,58
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,34
|
|Cumhuriyet
|5.262
|5.342
|-2,00
|
|Tam
|5.237
|5.370
|-4,32
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-2,10
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|0,07
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|B. Petrol
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|87,77
|-0,61
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Yüzde -5.52 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 929 adet işlem
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 75 kaybederek (% -1.15 ) 1, 786
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, LIDFA, IHEVA, KGYO, LINK, EDATA