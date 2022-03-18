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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2022 09:25
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2022, 24.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz için gelişim alanı potansiyeli taşıyan, teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapması ve büyümelerinde stratejik destek sağlanması amacıyla ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşu için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 24.01.2022 tarihinde yapılan izin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde olumlu karşılandığı açıklanmıştır. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011264


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VAKKO 11,39 19.155.548 % 0,00  
YUNSA 17,07 41.337.339 % 0,00  
ULKER 15,49 13.915.138 % 0,00  
SKTAS 2,75 8.791.564 % 0,00  
USAK 1,44 10.750.088 % 0,00  
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Dolar 14,7674 14,8006 % 0,67  
Euro 16,3737 16,4091 % 0,51  
Sterlin 19,3874 19,4847 % 0,71  
Frank 15,7158 15,8104 % 0,69  
Riyal 3,9239 3,9436 % 0,56  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -9,24  
Altın Gr. 919 920 2,35  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,22 25,27 -0,13  
Gümüş Gr. 11,99 12,01 0,02  
B. Petrol 109 109 2,72  
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