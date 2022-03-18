***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2022 09:25
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2022, 24.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz için gelişim alanı potansiyeli taşıyan, teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapması ve büyümelerinde stratejik destek sağlanması amacıyla ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşu için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na 24.01.2022 tarihinde yapılan izin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 2022/13 sayılı bülteninde olumlu karşılandığı açıklanmıştır. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011264
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
0
En Düşük
0
18:0514,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0988
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8006
En Düşük
14,6600
18:0516,4091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0836
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,4143
En Düşük
16,2818
18:05919,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,35
|Açılış
|: 919,54
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,07
|41.337.339
|% 0,00
|
|ULKER
|15,49
|13.915.138
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|VAKKO
|11,39
|19.155.548
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,07
|41.337.339
|% 0,00
|
|ULKER
|15,49
|13.915.138
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,75
|8.791.564
|% 0,00
|
|USAK
|1,44
|10.750.088
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,00
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7674
|14,8006
|% 0,67
|
|Euro
|16,3737
|16,4091
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,3874
|19,4847
|% 0,71
|
|Frank
|15,7158
|15,8104
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9239
|3,9436
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,24
|
|Altın Gr.
|919
|920
|2,35
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,27
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem