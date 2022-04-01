***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 17:11
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, icraatı ve oluşturulan satış kanallarının desteklenmesi amacıyla 01.04.2022 tarihinde göreve başlamak üzere Dr. Murat Aras'ın, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015094
BIST
17:452.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4514,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4516,2212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0288
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:45908,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,75
|Açılış
|: 908,99
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:43
|ULUSE
|124,60
|4.396.386
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,78
|551.181.021
|% 8,00
|
|ASUZU
|80,70
|230.460.923
|% 7,89
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.849.261
|% -8,22
|
|ITTFH
|1,35
|57.455.302
|% -6,90
|
|AKFGY
|3,12
|28.346.747
|% -6,02
|
|AYCES
|68,45
|3.313.300
|% -5,00
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|THYAO
|32,64
|2.930.454.602
|% 1,18
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,50
|2.283.926.009
|% 1,31
|
|TUPRS
|226,30
|2.083.447.813
|% 5,55
|
|GARAN
|12,50
|5.465.312.384
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,32
|2.031.914.256
|% 0,83
|
|PETKM
|9,40
|2.447.549.853
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,11
|1.070.005.213
|% 0,74
|
|KARSN
|5,92
|1.369.034.267
|% 7,64
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6811
|14,6877
|% 0,11
|
|Euro
|16,2070
|16,2186
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1690
|19,2651
|% -0,27
|
|Frank
|15,7675
|15,8625
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% 0,15
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|