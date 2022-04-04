***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 18:53
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içi ve yurt dışında yapılanması kapsamında kritik rol oynayan insan kaynağının stratejik gelişimi ve yönetimi amacıyla 05.04.2022 tarihinde göreve başlamak üzere Seda Erdem'in İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015678
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0224
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0631
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05912,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,59
|Açılış
|: 912,74
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|ODAS
|1,78
|318.065.488
|% 2,89
|
|ZOREN
|1,87
|218.758.235
|% 2,19
|
|TSKB
|1,51
|172.993.749
|% 4,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6960
|14,7113
|% 0,19
|
|Euro
|16,1356
|16,1505
|% -0,42
|
|Sterlin
|19,2007
|19,2970
|% 0,02
|
|Frank
|15,7992
|15,8943
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9065
|3,9261
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,23
|
|Altın Gr.
|914
|914
|4,63
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 84 artarak (% 2.46 ) 2, 074
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, IPEKE, ULUSE, LIDER, ULKER, AYGAZ, GEREL, ARMDA, ACSEL
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17:59
KENT, GUBRF, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MGROS, DZGYO, ISYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında