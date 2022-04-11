***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 18:34
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararına istinaden, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak güncellenen Şirketimizin "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019286
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0578
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0515,9916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0543
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
18:05921,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 921,35
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|6,93
|192.547.263
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.573.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|218.404.411
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.637.441
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.737.768
|% -8,87
|
|FORMT
|1,49
|106.601.846
|% -5,10
|
|AKFGY
|3,00
|65.641.151
|% -5,06
|
|CEOEM
|11,34
|29.505.322
|% -4,71
|
|GZNMI
|39,50
|34.040.248
|% -4,50
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|THYAO
|36,16
|6.016.803.156
|% 2,38
|
|KRDMD
|16,19
|3.782.376.656
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|ASELS
|27,98
|2.980.269.079
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,76
|1.818.722.650
|% 5,34
|
|YKBNK
|5,02
|3.095.668.653
|% 7,49
|
|TSKB
|1,74
|876.157.196
|% 9,43
|
|GARAN
|13,88
|6.348.202.938
|% 4,36
|
|SKBNK
|1,17
|448.817.425
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6836
|14,6856
|% -0,39
|
|Euro
|15,9781
|15,9916
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,0750
|19,1707
|% -0,44
|
|Frank
|15,7080
|15,8027
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9039
|3,9234
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|2,47
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|98,81
|98,81
|-3,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem