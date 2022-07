***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çin operasyonlarını yürüten bağlı ortaklığımız Tradesoft (Shangai) IT CO., LTD. (ATP Çin)'de 01.07.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmak üzere Onur Yavuz'un atanmasına karar verilmiştir.