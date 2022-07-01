***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 10:20
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çin operasyonlarını yürüten bağlı ortaklığımız Tradesoft (Shangai) IT CO., LTD. (ATP Çin)'de 01.07.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmak üzere Onur Yavuz'un atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040588
BIST
10:242.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 17,51
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.423
En Düşük
2.400
10:2416,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0274
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7258
En Düşük
16,6705
10:2417,4807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0467
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5231
En Düşük
17,4341
10:24964,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,03
|Açılış
|: 964,90
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DENGE
|1,91
|10.283.908
|% 7,91
|
|BMSCH
|11,64
|34.011.153
|% 6,89
|
|IZFAS
|5,25
|1.592.871
|% 6,06
|
|GESAN
|44,48
|66.362.708
|% 5,85
|
|IPEKE
|17,74
|28.655.423
|% 5,53
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,03
|18.500.677
|% -5,76
|
|ULKER
|13,72
|1.486.499
|% -4,66
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|LIDFA
|10,85
|11.351.181
|% -4,32
|
|THYAO
|47,42
|587.010.561
|% 1,32
|
|KOZAL
|179,00
|372.235.442
|% 5,29
|
|SISE
|21,24
|194.093.001
|% -1,21
|
|ASELS
|23,24
|171.263.015
|% 1,66
|
|TUPRS
|268,70
|168.950.897
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,67
|97.169.552
|% 1,14
|
|TSKB
|2,02
|25.701.154
|% 0,50
|
|THYAO
|47,42
|587.010.561
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,33
|51.769.535
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|29.427.551
|% 0,35
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7107
|16,7258
|% 0,16
|
|Euro
|17,4690
|17,4807
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,1663
|20,2675
|% -0,50
|
|Frank
|17,4026
|17,5075
|% -0,04
|
|Riyal
|4,4424
|4,4647
|% 0,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-9,77
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,68
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.424
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.144
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.575
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,15
|
Seans Raporu
10:24
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10:39GESAN
Yüzde 5.71 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 246 adet işlem
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10:38XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 3, 882.00 milyon TL de
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10:38KOZAL
Yüzde 5.29 oranında artışla 179.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 225, 013 adet işlem
-
10:37KZBGY
Yüzde 5.86 oranında artışla 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 124 adet işlem
-
10:36DENGE
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 766, 045 adet işlem