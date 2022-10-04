***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 17:35
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 18. Maddesi kapsamında Şirketimizin bağlı ortaklığı ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'de Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sn. Alp Can GÖKDENİZ'in, 04.10.2022 tarihinden itibaren Genel Müdür Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067090
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3267
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5623
En Düşük
18,1735
18:051.030,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,59
|Açılış
|: 1.030,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
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1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5643
|18,5824
|% 0,17
|
|Euro
|18,5406
|18,5537
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,1671
|21,2733
|% 1,09
|
|Frank
|18,8668
|18,9804
|% 1,34
|
|Riyal
|4,9287
|4,9535
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,61
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.963
|90,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,24
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|2,92
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