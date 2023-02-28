***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde finansal çözümler birimimizden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Hamit Can 28.02.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sn. Hamit Can kariyerine Ata Holding bünyesinde farklı bir görevde devam edecektir. Kendisine Şirketimize sağlamış olduğu değerli katkıları için teşekkür eder yeni görevinde başarılar dileriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117845BIST