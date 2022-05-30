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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2022 19:27
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Art


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 37.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 4.000.000 6.000.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 Nâma
B Grubu, ATATP, TREATTP00023 33.500.000 50.250.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, ATATP, TREATTP00023 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 37.500.000 56.250.000,000 150,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 56.250.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 56.250.000.-TL artırılarak 37.500.000.-TL'den 93.750.000.-TL'ye çıkarılmasına, Artırılan 56.250.000 TL'lik sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına, Sermaye artırımında kullanılacak olan 56.250.000.-TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%150) bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine, işbu karar kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvurulmasına ve tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033442


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