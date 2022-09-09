***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.09.2022 08:16
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 37.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 93.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 4.000.000 6.000.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATTP00015 Nâma
B Grubu, ATATP, TREATTP00023 33.500.000 50.250.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, ATATP, TREATTP00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 37.500.000 56.250.000,000 150,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 56.250.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemindeki şirketimizin 37.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamının iç kaynaklardan karşılanmak üzere 93.750.0000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun olumlu karşılandığı 08.09.2022 tarihli ve 2022/47 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir. SPK onaylı İhraç Belgesi ve SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı tarafımıza ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061822
BIST