***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun
18.11.2021 18:19
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978542
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 29,84
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
18:0511,0572
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 0,4245
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
18:0512,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 0,5239
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
18:05663,67
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 25,95
|Açılış
|: 663,67
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|190,50
|7.912.802
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.931.586
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|169.831.677
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|40.614.886
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|101.965.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|626.482.405
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.264.656
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|76.544.835
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,51
|438.796
|% -7,58
|
|TDGYO
|6,45
|12.935.163
|% -6,79
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|PETKM
|7,71
|2.651.648.370
|% 0,00
|
|SISE
|11,11
|2.411.648.760
|% 6,62
|
|YKBNK
|3,60
|3.627.720.023
|% 6,82
|
|GARAN
|12,24
|7.114.097.017
|% 2,86
|
|TSKB
|1,58
|685.213.786
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,25
|2.983.185.068
|% 1,97
|
|SKBNK
|1,15
|437.491.075
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0174
|11,0572
|% 3,99
|
|Euro
|12,5069
|12,5675
|% 4,35
|
|Sterlin
|14,9091
|14,9838
|% 4,32
|
|Frank
|11,9354
|12,0073
|% 4,66
|
|Riyal
|2,9485
|2,9633
|% 4,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,70
|
|Altın Gr.
|661
|661
|23,04
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,81
|8,82
|0,25
|
|B. Petrol
|80,53
|80,53
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
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17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS