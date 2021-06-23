***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 12:57
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORHAN KURDOĞLU Erkek
13:231.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.405
13:238,6232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
13:2310,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0266
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
13:23494,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,71
|Açılış
|: 494,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KENT
|243,20
|596.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.241.861
|% 9,99
|
|RAYSG
|9,85
|919.682
|% 9,93
|
|QNBFB
|45,00
|257.175
|% 9,76
|
|DAGHL
|13,65
|19.821.488
|% 9,64
|
|UMPAS
|1,39
|20.864
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,30
|68.677.131
|% -6,19
|
|ESCOM
|5,88
|32.636.849
|% -5,16
|
|ISGSY
|9,78
|35.348.336
|% -4,96
|
|THYAO
|14,63
|576.794.021
|% -0,88
|
|HALKB
|5,32
|506.931.692
|% 0,95
|
|GARAN
|8,26
|485.810.704
|% -0,72
|
|KOZAL
|122,20
|421.415.537
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,12
|421.225.142
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,12
|421.225.142
|% -1,40
|
|HALKB
|5,32
|506.931.692
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,18
|189.215.920
|% -0,91
|
|GARAN
|8,26
|485.810.704
|% -0,72
|
|VAKBN
|3,65
|152.306.806
|% 0,00
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6201
|8,6228
|% -0,31
|
|Euro
|10,2990
|10,3070
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,0009
|12,0611
|% -0,24
|
|Frank
|9,3504
|9,4068
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,35
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,21
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|-15,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-17,51
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-8,47
|
|Çeyrek
|790
|808
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|