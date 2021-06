***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 K:9 Beşiktaş İstanbul TürkiyeÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Teknokent Şube Adresi: İ.T.Ü Ayazağa Kampüsü Koru Yolu Arı-2 A Blok 2-3 Maslak Sarıyer İstanbulİnternet Adresi https://www.atp.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@atp.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksDikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 K:9 Beşiktaş İstanbul Türkiye 0212 310 65 00 0212 310 65 64Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Erdener Direktör 04.06.2021 0212 310 65 00 info@atp.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Yazılım ve teknolojiŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ATA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.382.000,00 TRY 78,352KORHAN KURDOĞLU 94.500,00 TRY 0,252ERHAN KURDOĞLU 94.500,00 TRY 0,252TUNA KURDOĞLU 40.500,00 TRY 0,108YURDANUR KURDOĞLU 40.500,00 TRY 0,108SENİHA ECE KURDOĞLU 24.000,00 TRY 0,064ÖMER FARUK IŞIK 24.000,00 TRY 0,064ÜMİT CİNALİ 300.000,00 TRY 0,80HALKA ARZ EDİLEN 7.500.000,00 TRY 20,00Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 4000000 TRY İşlem GörmüyorB Seçim Yapınız TRY 33500000 TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0.252 B Bağımsız Üye DeğilERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.252 B Bağımsız Üye DeğilTUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilNURİ VARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilCUMHUR SAİT ŞAHİN TULGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKORHAN KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -TUNCER KÖKLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -NURİ VARDAR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -ÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -CEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -HAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -SENCER SALBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZenia Technologies B.V. Teknoloji 20000 20000 EUR 100 Bağlı ortaklıkTradesoft (Shangai) IT CO., LTD. Teknoloji 170000 86700 USD 51 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943725BIST