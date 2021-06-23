***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2021 12:06
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 K:9 Beşiktaş İstanbul Türkiye
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Teknokent Şube Adresi: İ.T.Ü Ayazağa Kampüsü Koru Yolu Arı-2 A Blok 2-3 Maslak Sarıyer İstanbul
İnternet Adresi https://www.atp.com.tr/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@atp.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 K:9 Beşiktaş İstanbul Türkiye 0212 310 65 00 0212 310 65 64
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Erdener Direktör 04.06.2021 0212 310 65 00 info@atp.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Yazılım ve teknoloji
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 04.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ATA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 29.382.000,00 TRY 78,352
KORHAN KURDOĞLU 94.500,00 TRY 0,252
ERHAN KURDOĞLU 94.500,00 TRY 0,252
TUNA KURDOĞLU 40.500,00 TRY 0,108
YURDANUR KURDOĞLU 40.500,00 TRY 0,108
SENİHA ECE KURDOĞLU 24.000,00 TRY 0,064
ÖMER FARUK IŞIK 24.000,00 TRY 0,064
ÜMİT CİNALİ 300.000,00 TRY 0,80
HALKA ARZ EDİLEN 7.500.000,00 TRY 20,00
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 4000000 TRY İşlem Görmüyor
B Seçim Yapınız TRY 33500000 TRY
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil
TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
NURİ VARDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
CUMHUR SAİT ŞAHİN TULGA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KORHAN KURDOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili -
TUNCER KÖKLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -
NURİ VARDAR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi -
ÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
CEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
HAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
SENCER SALBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zenia Technologies B.V. Teknoloji 20000 20000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Tradesoft (Shangai) IT CO., LTD. Teknoloji 170000 86700 USD 51 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943725
BIST