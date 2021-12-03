***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2021 20:07
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil
ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 08.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil
TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
CEMİL MÜJDAT ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 Hayır
NAFİZ ARICA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
CEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
HAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
SENCER SALBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
İLYAS DAŞKAYA Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör, Müdür -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Zenia Technologies B.V. Teknoloji 20000 20000 EUR 100 Bağlı ortaklık
Tradesoft (Shangai) IT CO., LTD. Teknoloji 170000 86700 USD 51 Bağlı Ortaklık
Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Gıda ve Teknoloji 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981029
BIST