***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 08.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı - Evet 0.252 B Bağımsız Üye DeğilERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 08.05.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.252 B Bağımsız Üye DeğilTUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilCEMİL MÜJDAT ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 HayırNAFİZ ARICA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -CEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -HAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -SENCER SALBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -İLYAS DAŞKAYA Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Direktör, Müdür -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiZenia Technologies B.V. Teknoloji 20000 20000 EUR 100 Bağlı ortaklıkTradesoft (Shangai) IT CO., LTD. Teknoloji 170000 86700 USD 51 Bağlı OrtaklıkKonuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Gıda ve Teknoloji 100000 100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık