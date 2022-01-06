***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -CEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -HAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Çözümler) Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -İLYAS DAŞKAYA Genel Müdür Yardımcısı (Yazılım ve Ar-Ge) Yönetici Direktör, Müdür -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989587BIST