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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2022 18:49
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Gene


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür -
CEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
HAMİT CAN Genel Müdür Yardımcısı (Finansal Çözümler) Yönetici Genel Müdür Yardımcısı -
İLYAS DAŞKAYA Genel Müdür Yardımcısı (Yazılım ve Ar-Ge) Yönetici Direktör, Müdür -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989587


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 46,56 1.704.329 % 9,97  
ORCAY 29,14 13.737.851 % 9,96  
NIBAS 13,81 35.405.108 % 9,95  
HUBVC 10,07 21.684.993 % 9,93  
DOBUR 103,10 7.903.337 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7728 13,8052 % 1,00  
Euro 15,5892 15,6302 % 1,07  
Sterlin 18,6128 18,7061 % 0,89  
Frank 14,9491 15,0392 % 0,88  
Riyal 3,6653 3,6837 % 1,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 -18,81  
Altın Gr. 795 796 0,73  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,06 22,09 -0,66  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 -0,18  
B. Petrol 82,13 82,13 1,33  
Seans Raporu 18:05
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