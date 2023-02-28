***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMİT CİNALİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEYHAN ER Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİLYAS DAŞKAYA Genel Müdür Yardımcısı (Yazılım ve Ar-Ge) Üst Düzey Yönetici Direktör, Müdür -MURAT ARAS Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama) Üst Düzey Yönetici - -SEDA ERDEM Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Üst Düzey Yönetici - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117846BIST