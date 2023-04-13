***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.02.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Arbeta Turizm A.Ş. - Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. Ve Tic. A.Ş. - Ata Holding A.Ş. - Ata İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. - Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. Tic. A.Ş. - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. - Entegre Harç San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bedela İnşaat ve Tic. A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Tic. A.Ş. - Kurdoğlu İnşaat A.Ş. - Seri İnşaat ve Tic. A.Ş. - Donna Giyim San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil -ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 24.02.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ata Portföy Yönetimi A.Ş. - Işık Ata Turizm ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Ata Gayrimenkul Geliştirme Yat. Ve Tic. A.Ş. - Ata Holding A.Ş. - Ata İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. - İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş. - Entegre Harç San. Ve Tic. A.Ş. - Bedela İnşaat ve Tic. A.Ş. - Kurdoğlu İnşaat A.Ş.- Seri İnşaat ve Tic.A.Ş. - Donna Giyim San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.252 B Bağımsız Üye Değil -TUNCER KÖKLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Seraş Servis Organizasyonları ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Entegre Harç San. Ve Tic. A.Ş. - Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ata Holding A.Ş. Koordinatör Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiCEMİL MÜJDAT ALTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıNAFİZ ARICA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 03.12.2021 İcrada Görevli Değil - Piri Reis Üniversitesi Rektörü, Bilgi Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972817 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137811BIST