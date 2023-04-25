***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi24/04/2023AçıklamalarŞirket unvanının kısaltılarak iletişimde kolaylık sağlaması ve faaliyet konusunu daha etkin bir şekilde ifade etmesi amacıyla "ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi" isimli unvanımız "ATP Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140745BIST