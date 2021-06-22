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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.06.2021 12:55



***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
21/06/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Müşteri çeşitliliği açısından olumlu etki ve Şirketin cirosuna olumlu etki beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz,
Şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları yönetmelerine ve çalışanların yan haklarını seçmelerine imkan tanıyan senCard Esnek Yan Haklar Platformu'nun oluşturulması ve şirketlerin kullanımına açılması için BUPA Acıbadem Sigorta A.Ş. ile anlaşılmıştır. Bu kapsamda işbirliğinin ana unsurlarını içeren çerçeve sözleşmesi 21 Haziran 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Şirketimiz'in bu işbirliği ile büyük bir potansiyele sahip yeni bir pazarda kuvvetli bir satış kanalı üzerinden müşterilere ulaşma fırsatı yakalayacağını umuyor, bu işbirliğinin Şirketimiz ve yatırımcıları açısından hayırlı olmasını diliyoruz.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ilgili mevzuata uygun şekilde paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943518


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