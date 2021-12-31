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***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

31.12.2021 16:06
***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kur


***ATATP*** ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'nde ("Tebliğ") yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen
- Yönetim Kurulu bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"'nin oluşturulmasına,
- Tebliğ'de düzenlendiği üzere, "Kurumsal Yönetim Komitesi"'nin "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Cemil Müjdat Altay'ın, üyeliğe Sayın Nafiz Arıca'nın getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Nafiz Arıca'nın, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuncer Köklü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın B. Burcu Nergiz 'in getirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Sayın Cemil Müjdat Altay'ın, üyeliğe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tuncer Köklü'nün getirilmesine,
karar verilmiş olup, anılan komitelerin "Çalışma Esasları" ekte sunulduğu şekilde düzenlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987451


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